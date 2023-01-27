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Объявлена программа Конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023»

27.01.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Объявлена программа Конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023»

Конференция «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023» пройдёт 2−3 марта в Минске на площадке конгресс-центра IBB. В этом году вопрос построения эффективного маркетинга в условиях колоссально меняющихся рынков, как никогда, волнует менеджеров и владельцев компаний, растёт спрос на актуальные инсайты, тренды и прогнозы на 2023 год.

Основные инсайты конференции: антикризисный маркетинг и коммуникации в условиях кардинально новых вызовов времени; креативность и инновации в брендинге; обмен опытом по итогам прошедшего года и инструменты построения эффективных маркетинговых стратегий.

Спикеры конференции — эксперты, которые успешно работают в различных сегментах рынка и стремятся не только выявлять актуальные тренды, но и представить аналитику по прогнозам развития эффективных инструментов маркетинга, исходя из собственного опыта и реализованных проектов на белорусском и внешних рынках. На одной площадке выступят представители известных брендов: MEGATOP, Серволюкс, МТС, Burger King, Альфа Банк, PepsiCo и другие.

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Отдельная сессия блиц-докладов будет впервые представлена кейсами брендов по проектам, которые получили высокое признание с точки зрения их эффективности престижной премии ADMA в октябре прошедшего года.

Завершится конференция церемонией награждения лауреатов рейтингов эффективности брендов и агентств 2022 и рейтинга креативности агентств 2022. Особое место будет отведено персональному рейтингу эффективности маркетологов, имена победителей, вошедших в рейтинг, впервые будут объявлены на церемонии. На церемонии также будут награждены победители рейтинга креативности «Young Creators», партнёром которого выступает МТБанк.

Стать участником Конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023» можно, оставив заявку на официальном сайте. До 15 февраля действует льготная стоимость участия.

 
Теги: Минск
 
 
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