|
Путин ратифицировал соглашение России и Беларуси о взаимном признании виз
27.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации
Отныне иностранцы, которые получили визу России или Беларуси, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы.
В рамках реализации соглашения создана система информационного обмена между Москвой и Минском о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ.
Соглашение вступает в силу спустя 30 дней с момента получения последнего письменного уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур. Таким образом, это произойдет не раньше марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отныне иностранцы, которые получили визу России или Беларуси, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)