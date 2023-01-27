Путин ратифицировал соглашение России и Беларуси о взаимном признании виз

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Республикой Беларусь о взаимном признании виз . Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отныне иностранцы, которые получили визу России или Беларуси, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы.

В рамках реализации соглашения создана система информационного обмена между Москвой и Минском о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ.

Соглашение вступает в силу спустя 30 дней с момента получения последнего письменного уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур. Таким образом, это произойдет не раньше марта.