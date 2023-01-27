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Путин ратифицировал соглашение России и Беларуси о взаимном признании виз

27.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Республикой Беларусь о взаимном признании виз. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отныне иностранцы, которые получили визу России или Беларуси, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы.

Политолог – о Союзном государстве:

«Без синхронизации объединения быть не может»
Данное соглашение было подписано еще в июне 2020 года в Минске. Его цель – регулирование миграционных процессов на территории государств – сторон договора о создании Союзного государства. Соглашение остается в силе, пока одна из сторон не уведомит другую письменно по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие.

В рамках реализации соглашения создана система информационного обмена между Москвой и Минском о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ.

Соглашение вступает в силу спустя 30 дней с момента получения последнего письменного уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур. Таким образом, это произойдет не раньше марта.



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Теги: Минск
 
 
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Отныне иностранцы, которые получили визу России или Беларуси, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы.
 
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