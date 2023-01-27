|
Главы ЦИК Беларуси и Избиркома Ленобласти обсудили проведение выборов
27.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Борьба с фейками и цифровизация выборов: Беларусь готова перенять российский опыт проведения избирательных кампаний. В Минске находится делегация из Ленинградской области, передает телеканал «МИР 24».
Глава Центризбиркома республики Игорь Карпенко обсудил с председателем Избирательной комиссии Ленобласти Михаилом Лебединским избирательные кампании, актуальные вопросы и способы их решения.
«Работа с дестабилизирующими элементами, работа с фейками, работа с теми, кто приходит в политику для того, чтобы разрушать государство», – сказал Михаил Лебединский.
Между Центризбиркомами Беларуси и России действует соглашение о сотрудничестве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь готова перенять российский опыт проведения избирательных кампаний.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)