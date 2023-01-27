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Главы ЦИК Беларуси и Избиркома Ленобласти обсудили проведение выборов

27.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Борьба с фейками и цифровизация выборов: Беларусь готова перенять российский опыт проведения избирательных кампаний. В Минске находится делегация из Ленинградской области, передает телеканал «МИР 24».

Глава Центризбиркома республики Игорь Карпенко обсудил с председателем Избирательной комиссии Ленобласти Михаилом Лебединским избирательные кампании, актуальные вопросы и способы их решения.

«Работа с дестабилизирующими элементами, работа с фейками, работа с теми, кто приходит в политику для того, чтобы разрушать государство», – сказал Михаил Лебединский.

«Это очень актуально. Вчера уже во втором чтении были приняты поправки в Избирательный кодекс. И мы в соответствии уже с обновленным кодексом будем готовить такую важную электоральную компанию, как Единый день голосования в 2024 году», – отметил Игорь Карпенко.

Между Центризбиркомами Беларуси и России действует соглашение о сотрудничестве.



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Теги: Минск
 
 
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Беларусь готова перенять российский опыт проведения избирательных кампаний.
 
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