Перепись зубров началась в Беловежской пуще

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Национальном парке «Беловежская пуща» начался пересчет зубров. Считают зверей на земле и с воздуха, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

До 15 километров пешком каждый день. С собой бинокли, фотоаппараты, зрительная труба и квадрокоптеры. С таким оптическим багажом териологи, ученые, егеря и зуброведы обходят заповедник в ожидании главного обитателя Беловежской пущи.

«В зимнее время зубры начинают образовывать стадо, которое располагается на открытой местности. Больше выходят на поля, так как в лесных массивах отсутствует зелень и подкормка. Их проще посчитать», – рассказал начальник отдела зуброведения Национального парка «Беловежская пуща» Алексей Козырко.

Секунда – и фото готово. Учитываются только кадры зверя «в профиль». Удачный снимок сделать непросто. Ближе 100 метров сотрудники к зверю не подходят, можно спугнуть.

«С квадрокоптера на открытых площадях более подробно их можно будет увидеть: пол, возраст и численность», – пояснил научный сотрудник научного отдела Национального парка «Беловежская пуща» Сергей Коротя.

Вместе с подсчетом особей обязательно осматривают. Если животное болеет, то из основного фонда некоторых зубров переводят в резервный. На такое животное могут открыть охоту. По собранным данным ученые составляют разноцветную карту.

«Выбираем самую качественную фотографию, где зубры рассредоточены по территории, где можно их увеличить. Например, красным цветом – взрослые самки, синим цветом – взрослые самцы. Зеленым – сеголеты, желтым –молодняк», – сказал Сергей Коротя.

Всего в Национальном парке пять групп этих животных. По данным 2022 года, насчитывалось 703 особи.

« Число зубров превышает оптимальную численность . Допустимо содержание около 350 особей. В планах и Минприроды, и в наших планах расселение. Либо реализация зубров по Беларуси и за рубеж», – рассказал Алексей Козырко.

Пересчитывать зубров в Национальном парке будут до марта. Перепись парнокопытных проводят раз в год. А наблюдают за животными с высоты ученые все 365 дней. Например, чтобы как можно раньше узнать о пополнении в семьях.

За пять лет зубров в Беловежской пуще стало больше на 30%, поэтому заготовили больше корма. В рационе силос, сено, свекла, зерновые и комбикорм.