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Перепись зубров началась в Беловежской пуще
27.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Национальном парке «Беловежская пуща» начался пересчет зубров. Считают зверей на земле и с воздуха, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
До 15 километров пешком каждый день. С собой бинокли, фотоаппараты, зрительная труба и квадрокоптеры. С таким оптическим багажом териологи, ученые, егеря и зуброведы обходят заповедник в ожидании главного обитателя Беловежской пущи.
Секунда – и фото готово. Учитываются только кадры зверя «в профиль». Удачный снимок сделать непросто. Ближе 100 метров сотрудники к зверю не подходят, можно спугнуть.
«С квадрокоптера на открытых площадях более подробно их можно будет увидеть: пол, возраст и численность», – пояснил научный сотрудник научного отдела Национального парка «Беловежская пуща» Сергей Коротя.
Вместе с подсчетом особей обязательно осматривают. Если животное болеет, то из основного фонда некоторых зубров переводят в резервный. На такое животное могут открыть охоту. По собранным данным ученые составляют разноцветную карту.
Всего в Национальном парке пять групп этих животных. По данным 2022 года, насчитывалось 703 особи.
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Пересчитывать зубров в Национальном парке будут до марта. Перепись парнокопытных проводят раз в год. А наблюдают за животными с высоты ученые все 365 дней. Например, чтобы как можно раньше узнать о пополнении в семьях.
За пять лет зубров в Беловежской пуще стало больше на 30%, поэтому заготовили больше корма. В рационе силос, сено, свекла, зерновые и комбикорм.
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Зверей считают на земле и с воздуха.
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