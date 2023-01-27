​​8 уроков для владельцев бизнеса, директоров и бухгалтеров из налоговых уголовных дел 2022 года

Источник материала: ProBusiness





В погоне за эффективностью бизнес часто совершает ошибки, которые могут потом аукнуться даже уголовным делом. Кто-то делает это намеренно, а многие — совершенно случайно, что, конечно, не защитит от ответственности. Очень любят «экономить» на налогах. Но в этой сфере жесткое и сложное законодательство, и разобраться в том, что можно, а что нельзя, порой крайне трудно. Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Роман Шпаковский рассказал на конференции Tax Day об уроках налоговых уголовных дел в 2022 году для директоров и бухгалтерии.

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— Почему именно уголовные дела важны? К сожалению, в последние пару лет они имеют практикообразующее значение. То есть в налоговом планировании, в ваших ежедневных решениях как владельцев бизнеса необходимо учитывать уголовные дела. Да, законы и разъяснения Министерства по налогам и сборам — это основа, но если, например, отдел по особо важным делам КГБ имеет другое мнение насчет конкретного толкования каких-то норм и предлагает смотреть шире, я должен опираться и на эту практику.

Основные уголовные «составы», которые могут применять к бизнесу из-за налогов

Главное в квалификации налоговых нарушений — это размер ущерба. И «наскребсти» на приличный срок не так уж трудно. Ущерб — это, по сути, недоплаченный налог, он суммируется. Но всякие пени, штрафы и так далее не учитываются. Однако их тоже потом придется оплатить.





К примеру в ст. 243 УК («Уклонение от уплаты налогов») разница между частью первой (75 тысяч рублей с учетом нового размера базовой величины ) и второй не такая большая. А вот третья — это уже нормальный средний бизнес. Надо еще постараться, чтобы миллион рублей неуплаченных налогов насобирать, но у многих это получается.





Есть разные составы налоговых преступлений. Это уклонение от обязательств налогового агента (к примеру, выплата зарплаты в конверте), налоговое мошенничество (когда вы, к примеру, неправомерно возвращаете НДС) и неуплата взносов в ФСЗН.





70%−80% дел относятся к части 2 статьи 243. И тут мы имеем от 3 до 7 лет лишения свободы. Конфискации уже нет, но сроки приличные. Запоминаем: 130 000 рублей ущерба — и сразу до 7 лет.

А вот так выглядит базовая схема проверки:





И запомните, что защита по потенциальному уголовному делу начинается ровно в тот момент, когда началась проверка. Если вы думаете, что на этапе проверки чем-то нехорошим пахнет, найдите адвоката: пусть он хотя бы будет рядом. Очень тяжело защитнику разворачивать какие-то документы, показания, возражения, которые уже были зафиксированы на этапе проверки. И это еще позитивный вариант.

А бывает негативный: возбуждается дело и все происходит без проверки — просто в офис к вам с утра приходят уже с постановлением о том, что вы подозреваемый. И нужно понимать, что методы оперативно-розыскной деятельности в Беларуси, в том числе по налоговым нарушениям, крайне разнообразны: «прослушка», визуальное наблюдение, установка камер.





Но есть и хорошая новость. По налоговым делам очень широко применяется статья 88.1 УК. Она предусматривает, что вас могут освободить от уголовной ответственности, если вы оплатите уголовно-правовую компенсацию. Раньше она определялась, исходя из настроения, скажем так, комиссии. Сейчас этот размер установлен в уголовном кодексе — это 100% ущерба. То есть, чтобы вас освободили, вам нужно возместить ущерб (заплатить все налоги, которые не были заплачены), а потом такую же сумму отдать в качестве уголовно-правовой компенсации и признать вину. Многие дела по налоговым нарушениям именно этим и заканчиваются. Но это работает только один раз. Чтобы не было соблазна снова «хитрить» с налогами.





И помните, что даже этот процесс происходит небыстро. Выплатить компенсацию вы можете только после окончания расследования, когда дело должно было бы уже идти в суд. Бывает, что расследования затягивается и на год.

Как снизить риски налоговых нарушений

Большинство предпринимателей и бизнесменов очень легкомысленно относятся к рискам уголовного преследования из-за проблем с налогами. Чаще всего планирование работы с налогами выглядит так: встречаются налоговый консультант, бухгалтер и директор, садятся и спорят о том, что можно делать, а что нет. Такой подход не очень продуктивный и не всегда позволяет правильно управлять рисками.





Поэтому вот вам 8 уроков из адвокатского опыта, чтобы понимать, как не нарушить что-нибудь:





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Поясню, что значит «защитный файл». Часто бывает, что мы совершаем какие-то действия, которые совершенно не имеют ничего общего с нарушениями. Мы совсем не собирались уклоняться от налогов. Но когда спустя 5 лет к нам приходят и спрашивают, зачем мы это сделали, ничего толком ответить не можем, поскольку не помним.





У меня было абсолютно реальное дело. Хорошая семья. У отца очень много недвижимости и он подарил сыну что-то, что-то — жене, потом — брату, потом брат подарил своей жене… В общем листа не хватит, чтобы описать, что там происходило. И самое интересное, что все происходило по-настоящему. То есть это не то что он передал эту недвижимость, а она ему выручку приносила. Но когда я на эту схему смотрел, то сам не верил что это естественные транзакции. И когда спрашиваешь, почему это было сделано, говорят: «А я не помню». И могли быть реальные проблемы с начислениями НДС.

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В уголовных делах важно, принимаете ли вы какие-либо решения. Часто бывает, что отдельные работники зарабатывают уважение и доверие руководства, которое может потом вылиться в реальную ответственность. К примеру, бухгалтеру говорят: «Зина, ты такой бухгалтер… Всем бы таких бухгалтеров! Давай платежи до 20 тысяч долларов инженера будут с тобой согласовывать?» Давай, конечно. А чего тут такого? Потом смотрят: Зина молодец. И предлагают: «Зина, давай ты эту часть вопросов вообще будешь сама решать?» Давай! А потом внезапно оказывается что какая-либо структура внутри компании уклонялась от налогов.





И если посмотреть мэйлы, переписку, если спросить у руководителей проектов, то вроде как Зина и есть руководитель на самом деле. А все происходило как-то по чуть-чуть, шажочек за шажочком. И формально должностная инструкция не менялась, но в реальности бухгалтер Зина становилась все ближе и ближе к принятию решений.













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