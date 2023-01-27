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Лукашенко поручил ускорить замену асфальта в Минске
27.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жители Минска жалуются на качество асфальта. Из-за перепадов температуры покрытие во многих районах потрескалось, образовались ямы. А дорожники не успевают реагировать на капризы погоды. Глава государства поручил городским властям ускорить замену покрытия, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Главный враг асфальта – температурные качели. При нуле снег тает, вода заполняет ямы и трещины, а в мороз снова замерзает, разрушая полотно. Обычная ситуация для весны. Но в этом году она наступила раньше – в январе.
Водитель троллейбуса Владимир Фролов отмечает: машине «с рогами» сложно даются маневры. Вместе с пассажирами она весит 18 тонн. А дорога с ямами – как полоса препятствий.
Дорожники работают как стоматологи. Удаляют поврежденную часть покрытия и ставят «пломбу» – горячий асфальтобетон. С этим материалом ждать хорошей погоды не обязательно.
В центре утром и вечером трафик до трех тысяч машин в час. Трещина становится «кратером» на глазах. Поэтому там дороги латают оперативно. В других районах стараются работать по методу профилактики. Ямы – как болезни: проще предупредить, чем лечить.
Накануне о дорожном ремонте напомнил и президент. Глава государства согласился с замечаниями минчан и отметил: задача городских властей – ускорить замену асфальта.
«Люди жалуются на дороги, особенно в Минске, но это характерно для всех. Я поручил службе безопасности и милиции проехать по всем дорогам. Вывод один – на тройку. Но что меня удивило? У вас в городе полсотни машин, даже больше, которые в этот период должны работать с ямочным ремонтом. Полсотни! Это за сутки, если организовать достойно, можно навести порядок на дорогах», – заявил Лукашенко.
Приводить покрытие в порядок вышли больше ста человек и 80 единиц техники. Показательными для дорожников станут следующие два месяца. Итоговая контрольная – весной. Это шанс исправить «тройку» на «отлично».
С начала года дорожные службы Минска отремонтировали уже около 16 тысяч квадратных метров дорог. Это площадь двух футбольных полей.
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Из-за перепадов температуры покрытие во многих районах потрескалось, образовались ямы.
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