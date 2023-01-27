Новый порядок налогообложения для ИП и самозанятых заработал в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси обновили порядок налогообложения для индивидуальных предпринимателей и самозанятых – артистов, фотографов, репетиторов и других. Пока в реформе разобрались не все. И президент поручил правительству разъяснить детали, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

У индивидуальных предпринимателей больше нет «упрощенки» – уплаты налогов в 6% от выручки. На выбор – единый и подоходный налоги, но с повышенной ставкой. Как вариант – переход в юрлица. Так бизнес станет более организованным, считают в правительстве.

«Многим было удобнее дробиться – создавать несколько индивидуальных предпринимателей. Они уже давно переросли, скажем так, этот формат. Но они хотели за счет минимизации платежей вот в такой удобной форме существовать. Наш прогноз, что больше субъектов будет как раз таки переходить в юридические лица. За счет этого будет выравниваться налоговая конкуренция», – рассказал министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко.

Нововведения и у самозанятых. У артистов, ремесленников, фотографов теперь есть выбор: платить единый налог, как раньше, или перейти на новый – профессиональный. Главный плюс – дистанционность. Вся отчетность – в специальном приложении. Ходить в налоговую не нужно.

«Возможно, расширим перечень видов деятельности, которые подпадают под этот вопрос. Возможно, пересмотрим какие-то другие вещи. Я говорил о критерии, допустим, по минимальной выручке, которая должны пройти через это приложение, чтобы не было там мнимых или лже-самозанятых», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

К изменениям малый бизнес готовили давно. Но не все предприниматели успели разобраться. Глава государства поручил правительству объяснить подробности.

«Некоторые индивидуальные предприниматели стали буржуями гораздо большими, чем те, кто сегодня фабрики-заводы тянет. Сравнить с индивидуальными предпринимателями – небо и земля. Поэтому здесь уже перекосы пошли. Это же наше порождение. В те времена они взяли на себя приличную обузу. В этих сумках, мешках возили что-то, продавали, обеспечивали и так далее. Поэтому еще раз нужно встретиться и с ними переговорить», – заявил Александр Лукашенко.

Правительство отреагировало оперативно. Пригласят бизнесменов в мэрию на диалог.



Доля налоговых поступлений составляет почти три четверти в бюджете Беларуси. А по итогам прошлого года налоговая служба страны даже перевыполнила план – дополнительно собрала в казну более миллиарда белорусских рублей.