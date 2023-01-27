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Новый порядок налогообложения для ИП и самозанятых заработал в Беларуси
27.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси обновили порядок налогообложения для индивидуальных предпринимателей и самозанятых – артистов, фотографов, репетиторов и других. Пока в реформе разобрались не все. И президент поручил правительству разъяснить детали, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
У индивидуальных предпринимателей больше нет «упрощенки» – уплаты налогов в 6% от выручки. На выбор – единый и подоходный налоги, но с повышенной ставкой. Как вариант – переход в юрлица. Так бизнес станет более организованным, считают в правительстве.
Нововведения и у самозанятых. У артистов, ремесленников, фотографов теперь есть выбор: платить единый налог, как раньше, или перейти на новый – профессиональный. Главный плюс – дистанционность. Вся отчетность – в специальном приложении. Ходить в налоговую не нужно.
К изменениям малый бизнес готовили давно. Но не все предприниматели успели разобраться. Глава государства поручил правительству объяснить подробности.
Правительство отреагировало оперативно. Пригласят бизнесменов в мэрию на диалог.
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Доля налоговых поступлений составляет почти три четверти в бюджете Беларуси. А по итогам прошлого года налоговая служба страны даже перевыполнила план.
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