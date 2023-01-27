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Корреспондент «МИРа» взяла урок биатлона у участников Кубка Содружества
27.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына взяла урок у одного из лидеров белорусской сборной по биатлону Дмитрия Лазовского.
25 километров в час – с такой средней скоростью биатлонисты выигрывают гонки. Но для тренировки новичка сделали исключение. Темп заметно сбавили.
И пока мужская сборная разминается, женская уже на спринте. Борьба за пьедестал развернулась между белоруской и россиянкой. Динара Алимбекова-Смольская рискнула и заявилась во второй группе стартующих, чтобы ориентироваться на время и результаты стрельбы соперниц.
«Не скажу, что мне где-то не повезло, но на финишном круге была полностью разбита трасса. Нужно было очень много раз выбирать себе, где те кусочки, по которым идти. Приходилось идти там, где шли все спортсменки. Не смогла проявить все свои спринтерские качества», – сказала Динара.
Победила сегодня Ирина Казакевич. Хотя стрельба получилась не идеальной, на лыжне ей не было равных.
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В лидерах общего зачета – белорусский спортсмен Дмитрий Лазовский.
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