Корреспондент «МИРа» взяла урок биатлона у участников Кубка Содружества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына взяла урок у одного из лидеров белорусской сборной по биатлону Дмитрия Лазовского.

25 километров в час – с такой средней скоростью биатлонисты выигрывают гонки. Но для тренировки новичка сделали исключение. Темп заметно сбавили.



- Какая погода для вас самая любимая?

- Когда на трассе есть легонькая наледь, это само оптимально для меня. Когда минус 2-5 градусов. А если нет, приспосабливаешься и бежишь по трассе, которая есть.



Тренировки и работа сервис-бригады, которая готовит и обкатывает лыжи – половина успеха. Конечно, многое решает и техника. Но спортсмен обязан следить за весом, мышечной массой и растяжкой.



Середина сезона позади. Дмитрий Лозовский в лидерах общего зачета Кубка Содружества. Хорошая форма – результат домашних сборов и правильно выстроенного тренировочного процесса.

«Во-первых, методически со стороны тренера, во-вторых, со стороны меня как спортсмена. И контакт с тренером, построение, ощущение нагрузки. В нужный период усилили, в нужный период восстановительных добавили», – объяснил Дмитрий.

И пока мужская сборная разминается, женская уже на спринте. Борьба за пьедестал развернулась между белоруской и россиянкой. Динара Алимбекова-Смольская рискнула и заявилась во второй группе стартующих, чтобы ориентироваться на время и результаты стрельбы соперниц.

«Не скажу, что мне где-то не повезло, но на финишном круге была полностью разбита трасса. Нужно было очень много раз выбирать себе, где те кусочки, по которым идти. Приходилось идти там, где шли все спортсменки. Не смогла проявить все свои спринтерские качества», – сказала Динара.



А вот в своей стрельбе белорусская спортсменка уверена. Выстрелила точно. Похвалила работу сервисменов и болельщиков. СМИ заметили изюминку биатлонистки: а голове у Динары бантик в цвет формы.

«Бантик мне подарила маленькая девочка, которая здесь находится каждую гонку на рубеже. Она сделала своими руками. И это, конечно, такая дань уважения болельщикам», –объяснила спортсменка.

Победила сегодня Ирина Казакевич. Хотя стрельба получилась не идеальной, на лыжне ей не было равных.