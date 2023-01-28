Белорусские ученые разрабатывают питание для школьников

«Возможно, подработаем технологию приготовления картофеля фри, чтобы он был с пониженным содержанием масла и это не противоречило нормам питания. Есть вопрос сегодня по сыркам глазированным, мы также пытаемся подработать рецептуру», – отметил генеральный директор Научно-практического центра по продовольствию Академии наук Беларуси Алексей Мелещеня.

Проект по обновлению питания школьников пока экспериментальный. В нем участвует 21 школа. В меню вязкие каши заменили на рассыпчатые, добавили овощи на пару, хот-доги, куриные голени. Эксперимент закончится весной. Тогда и примут решение о рационе школьников.