Память жертв Минского гетто почтили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жертв Минского гетто почтили в Беларуси. За 800 дней от рук фашистских захватчиков погибли больше 100 тысяч человек. В живых остались единицы, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.



О своих детских годах Фрида Рейзман вспоминать не любит. Попала в гетто, когда ей было шесть. Жили всей семьей в маленькой комнате и были свидетелями страшных событий – в то время погибали тысячи земляков. Фриде удалось спастись чудом. Неравнодушный белорус вывез девочку.

«Я попросила один раз устроить встречу с фашистами. Посмотреть в глаза этому так называемому человеку и спросить: «За что ты меня хотел убить? Кому я сделала плохо?», – поделилась бывшая узница Минского гетто Фрида Рейзман.

Минское гетто – одно из самых крупных в Европе. За годы оккупации города через него прошли около 120 тысяч евреев. Символом Холокоста стал мемориал с символичным названием «Яма». Здесь во время одной из зачисток фашисты расстреляли больше пяти тысяч узников.

«Гетто – это неправильное название. Гетто – это место отселения. А это было место уничтожения. Если в концлагере нашем говорили, что их кормили три раза в день, то в гетто не кормили ни разу. Не было ни воды, ни туалетов, ни магазинов. Нечем и погреться», – рассказал бывший узник Минского гетто Владимир Трахтенберг.

В Минском гетто убивали не только местных, но и евреев из Германии, Австрии и Чехии. А это здание с 41-го по 43-й год было частью концлагеря. Сейчас это Минский строительный колледж. Сегодня здесь собрались сотни людей. Пришли услышать правду из первых уст.

«Мы в этом году, как и в предыдущие годы, чтим память жертв Холокоста и жертв злочинств фашистов. Это как символ освобождения всех лагерей смерти здесь, в Республике Беларусь. Как вы прекрасно знаете, был большой лагерь Малый Тростенец, но очень много других мест тоже. И поэтому нам очень важно не только чтить эту память, но и держать ее живой», – рассказал заместитель посла Германии в Республики Беларусь Михаэль Новак.

Минское гетто просуществовало больше 800 дней. Его уничтожили в октябре 1943 года по приказу нацистской верхушки. В течение трех дней были убиты почти все узники, оставшиеся к тому времени в живых.