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Память жертв Минского гетто почтили в Беларуси
28.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жертв Минского гетто почтили в Беларуси. За 800 дней от рук фашистских захватчиков погибли больше 100 тысяч человек. В живых остались единицы, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
«Я попросила один раз устроить встречу с фашистами. Посмотреть в глаза этому так называемому человеку и спросить: «За что ты меня хотел убить? Кому я сделала плохо?», – поделилась бывшая узница Минского гетто Фрида Рейзман.
Минское гетто – одно из самых крупных в Европе. За годы оккупации города через него прошли около 120 тысяч евреев. Символом Холокоста стал мемориал с символичным названием «Яма». Здесь во время одной из зачисток фашисты расстреляли больше пяти тысяч узников.
В Минском гетто убивали не только местных, но и евреев из Германии, Австрии и Чехии. А это здание с 41-го по 43-й год было частью концлагеря. Сейчас это Минский строительный колледж. Сегодня здесь собрались сотни людей. Пришли услышать правду из первых уст.
Минское гетто просуществовало больше 800 дней. Его уничтожили в октябре 1943 года по приказу нацистской верхушки. В течение трех дней были убиты почти все узники, оставшиеся к тому времени в живых.
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За 800 дней от рук фашистских захватчиков погибли больше 100 тысяч человек. В живых остались единицы.
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