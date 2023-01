Соус для пасты, курорты и бренд одежды: какими бизнесами занимаются известные музыканты

Источник материала: ProBusiness





Все виды творчества сегодня превращены в индустрии , и музыка, наверное, прошла через это первой. Лейблы, концертные площадки, контракты с производителями музыкальных инструментов, стриминг, выпуск виниловых пластинок, звукозаписывающие студии, продюсеры — вся эта гигантская паутина выросла на том месте, где раньше были независимые клубы, концерты в пабах и тайные вечеринки. Музыканты сегодня у большинства ассоциируются только с миром развлечений, есть ощущение, что быть музыкантом — значит все свое время посвящать исключительно работе над вокалом, написанию музыки и текстов для песен, совершенствованию навыков игры на инструменте. Однако это далеко не так.

Многие музыканты в какой-то момент своей карьеры задумываются о том, чтобы начать вкладывать заработанные с хитов миллионы во что-то более стабильное, чем искусство. И сегодня мы в партнерстве с сервисом МТС Music расскажем о пяти исполнителях, которым удалось вывести свою популярность за грани чисто музыкальной индустрии и стать настоящими бизнесменами.

Боно из U2

Бизнес: отели, инвестиции в интеллектуальную собственность, одежда

Если вы хоть немного увлекались рок-музыкой, то название группы U2 и сценический псевдоним ее бессменного лидера и вокалиста, обладающего крайне узнаваемым тембром голоса, Боно, должны о многом вам говорить. U2 — одна из тех групп, которая уже давно и уверенно закрепилась в сердцах любителей рок-музыки с легким налетом шика восьмидесятых. Безусловно, вклад каждого участника коллектива крайне важен для формирования того уникального звучания, которое обеспечило U2 популярность, но в первую очередь фанатам нравится в этой группе две вещи: звучание гитар и вокал. За первое со времени основания отвечает Эдж, который был пионером активного использования гитарных эффектов в рок-музыке, чтобы разнообразить чересчур классическое звучание. За второе же, как и за тексты большинства песен, отвечает Боно.





Однако свои таланты ирландец Пол Дэвид Хьюсон (настоящее имя Боно) проявил не только на музыкальной сцене. Так, в 1992-ом году, когда группа была на самом пике, он купил небольшой двухзвёздочный отель в Дублине, полностью его реконструировал и превратил в высококлассный пятизвёздочный The Clarence, который до сих пор считается одним из самых шикарных мест столицы Ирландии. В начале 2000-х Боно с группой инвесторов основали Elevation Partners — компанию, которая занимается инвестициями в области интеллектуальной собственности, в основном медиа-проектов. На данный момент общая численность вложенных средств составляет более миллиарда долларов. Не остался фронтмен U2 в стороне и от моды, однако его линия одежды имела, скорее, благотворительные, нежели коммерческие цели, ведь производство одежды от лидера ирландской банды призвано обеспечить работой и деньгами людей в наиболее бедных регионах Африки.

МТС Music более 50 миллионов песен, музыкальных композиций и подкастов

авторские плейлисты и подборки

прослушивание онлайн и офлайн

мобильный трафик в приложении не тарифицируется

подписка на месяц и на сутки

здесь . Подробнее

Сэмми Хагар из Van Halen

Бизнес: курорты

Ещё немного рока: на этот раз от не менее легендарных Van Halen. За все время существования группы выделяются четыре «эры», которые отличаются между собой не только звучанием, но и тем, кто являлся фронтменом: эра Дэвида Ли Рота, эра Сэмми Хагара, эра Гэри Чероне и воссоединение с Ли Ротом. Про каждый из этих периодов в истории группы можно рассказывать долго, но даже самые закоренелые фанаты классического звучания Van Halen сходятся во мнении, что все-таки самый лучший альбом группы — Balance 1995-го года — был записан во времена эры Сэмми Хагара. Сам Хагар является не только талантливым вокалистом, но ещё и композитором — именно с этим связано резкое изменение звучания группы с его приходом. Настолько резкое, что некоторые поклонники в шутку стали называть группу Van Hagar.





В 80-х годах Сэмми Хагар открыл Кабо-Вабо в Кабо-Сан-Лукас, в Мексике. Курорт стал настолько популярным и востребованным, что Хагар через какое-то время объявил об открытии второго заведения на озере Тахо, штат Юта.

Марки Рамон из Ramones

Бизнес: соус для пасты

Звучит это, наверное, крайне странно, ведь The Ramones — панк-группа. Что приходит вам в голову, когда вы слышите слово «панк»? Скорее всего, это громкая музыка, агрессивные подростки, концерты, на которых выбитых зубов может быть не меньше, чем исполненных группой песен — короче, протест против всех законов нормальности. Панки намеренно стараются нарушить все правила приличия, принятые в обществе, а также активно выступают против капитализма. И тут вдруг в этой подборке без преувеличения культовый барабанщик Ramones, да еще и с соусом для пасты. Но, на самом деле, это, наверное, самый панково-протестный соус, который вам когда-либо доведется попробовать.





Marky Ramone’s Brooklyn’s Own Pasta Sauce — это американский бренд соусов, который даже имеет собственный весьма дерзкий слоган: «Рецепт настолько вкусный, что превосходит все остальные. А теперь испытайте его!» Чем не классический пример самоуверенного бунтарства, которым Ramones всегда были известны? Но даже не это самое интересное. Банки с этим соусом можно купить в самых неожиданных местах: начиная от музыкальных магазинов и концертных площадок, заканчивая маленькими итальянскими рынками и супермаркетами Whole Foods — дочерней компании Amazon. При этом можно с уверенностью говорить, что бренд соуса для пасты приносит Марки Рамону достаточно денег, чтобы преспокойно чувствовать себя на заслуженной музыкальной пенсии.

Билли Корган из The Smashing Pumpkins

Бизнес: лига реслинга

В наших широтах реслинг — это забава, о которой не многие знают, однако в США это спортивное шоу имеет невероятное значение и пользуется большой популярностью среди людей. А там, где есть популярность, всегда найдутся и деньги. The Smashing Pumpkins никогда не была группой, музыку которой можно хоть как-то ассоциировать с реслингом. Причем нельзя было этого сделать ни раньше, когда коллектив исполнял довольно форматный гранж в духе Nirvana, ни сейчас, когда музыкальные амбиции Билли Коргана привели его в странный мир экспериментальной музыки. Однако интерес лидера The Smashing Pumpkins к этому виду развлечений начал проявляться уже давно. Например, в 2008-ом году группа записала трек под названием «GLOW», который был данью уважения Glorious Ladies of Wrestling.





Учитывая популярность этой группы, было лишь вопросом времени, когда Корган попытается сам основать лигу реслинга. И у него это получилось, причем весьма успешно. Борцовская лига Коргана была настолько хорошо принята в его родном Чикаго, что Комиссия по борьбе с преступностью штата Иллинойс вручила ему награду за работу с сообществом Resistance Pro. Следующим закономерным шагом было заключение телевизионного контракта, который открыл для музыканта большой бизнес-мир профессионального реслинга.

Бенджи и Джоэл Мэддены из Good Charlotte

Бизнес: брендовая одежда

Good Charlotte, возможно, не настолько популярны, как другие герои этого списка, однако свою роль в истории музыки они тоже сыграли. Так, наряду с Blink-182 и Sum 41 эта группа принимала активное участие в возрождении интереса широкой аудитории к панку и его более мягкой вариации с приставкой поп-.





Однако как бизнесмены братья Мэддены значительно преуспели. Изначально они основали в 2005-м году бренд MADE Clothing, который быстро стал расти и набирать популярность. Тогда музыканты начали расширять перечень продукции и переименовали бренд в DCMA Collections. Сейчас этот бренд выпускает не только штаны и футболки, но также различные аксессуары, головные уборы и многое другое. Но самое интересное здесь то, что одежда братьев Мэдденов стала пользоваться популярностью не только у поклонников панк-музыки, но и у различных знаменитостей, которые и обеспечили бренду, фактически, бесплатную рекламную кампанию, появляясь в вещах от DCMA Collections на различных мероприятиях.

Читайте также