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Егеря в Беларуси помогают лесным животным пережить холода
28.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Тонны овощей, фруктов, а также сено заготовили в этом году белорусские лесхозы. Для животных открылись зимние столовые. Егеря помогают диким зверям пережить холода. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
За день егерю Ивану Сидляревичу нужно объехать не меньше шести делянок. На полянах его ждут олени, косули и лоси. Для них полная кормушка – это вопрос выживания. Самостоятельно добывать корм зимой животным непросто: трава укрыта снегом.
Приучают к угощению с осени, чтобы зверь знал, где его зимний запас. В рацион, кроме привычных кормов, добавляют соль. Особое внимание к пропитанию в суровую погоду, но и в потепление кормить не перестают. Для помощи лесным обитателям заготовили больше 42 тонн корма.
В зимнее время животные особенно нуждаются в витаминах. Поэтому в рацион входят не только сено и зерно, но и яблоки, свекла и морковь. Егеря стараются добавлять лакомство как можно чаще.
Увидеть животное днем – большая редкость. Время трапезы начинается после захода солнца. Так меньше шансов встретить человека, а значит, меньше опасности.
Сейчас на 48 тысячах гектаров обитает больше полутысячи косуль, 130 оленей и 80 лосей. И популяция дикого зверя постоянно растет. Только число оленей за два года увеличилась вдвое.
Помочь лесным животным может каждый. Для этого лесхозы организуют сбор фруктов и овощей.
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В рацион входят сено, зерно, яблоки, свекла и морковь.
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