Егеря в Беларуси помогают лесным животным пережить холода

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тонны овощей, фруктов, а также сено заготовили в этом году белорусские лесхозы. Для животных открылись зимние столовые. Егеря помогают диким зверям пережить холода. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

За день егерю Ивану Сидляревичу нужно объехать не меньше шести делянок. На полянах его ждут олени, косули и лоси. Для них полная кормушка – это вопрос выживания. Самостоятельно добывать корм зимой животным непросто: трава укрыта снегом.

«Зимой животное не может достать корм в меру своей необходимости. Снег лежит, морозы, кормов не хватает. Животным тоже надо помогать, мы их подкармливаем», –рассказал егерь.

Приучают к угощению с осени, чтобы зверь знал, где его зимний запас. В рацион, кроме привычных кормов, добавляют соль. Особое внимание к пропитанию в суровую погоду, но и в потепление кормить не перестают. Для помощи лесным обитателям заготовили больше 42 тонн корма.

В зимнее время животные особенно нуждаются в витаминах. Поэтому в рацион входят не только сено и зерно, но и яблоки, свекла и морковь. Егеря стараются добавлять лакомство как можно чаще.

Увидеть животное днем – большая редкость. Время трапезы начинается после захода солнца. Так меньше шансов встретить человека, а значит, меньше опасности.

«Если наблюдать со смотровой вышки за животными, на подкормочную площадку может прийти за вечер до 14-15 голов косули и до 10 голов оленя. Лось животное осторожное, они могут выходить как в сумерках, так и на рассвете», – пояснил инженер по охотничьему хозяйству Александр Борисевич.

Сейчас на 48 тысячах гектаров обитает больше полутысячи косуль, 130 оленей и 80 лосей. И популяция дикого зверя постоянно растет. Только число оленей за два года увеличилась вдвое.

Помочь лесным животным может каждый. Для этого лесхозы организуют сбор фруктов и овощей.