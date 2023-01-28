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Белоруска Алимбекова победила в гонке преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону

28.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала первой в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

На преодоление дистанции девушке потребовалось 29 минут 41,5 секунды, при этом она не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла представительница России Виктория Сливко (+44,9 секунды; 2 промаха), третьей стала еще одна россиянка Ирина Казакевич (+1 минута 16,9 секунды; 4 промаха).

Мужской и женский масс-старт в рамках этапа Кубка Содружества пройдут в Раубичах в воскресенье, 29 января.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на пятом этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах. Обладатель бронзы Олимпиады-2022 преодолел 12,5 километра за 31 минуту 46,6 секунды.



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Спортсменка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.
 
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