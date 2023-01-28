Жертв блокады Ленинграда вспомнили в Минске

В минском музее Великой Отечественной сегодня почтили память погибших в блокаде. Здесь есть отдельная экспозиция, посвященная Ленинграду. В этот день к ней подходят все посетители. Кусочек хлеба в 125 граммов – один из самых узнаваемых символов того времени. 80 лет назад он был шансом на жизнь для «узников» города. Рядом с ним – страницы из дневников блокадников.

«Дневник блокадника Владимира Самойлова, он вел его от начала блокады и до 27 декабря 1941 года, когда вероятно жизнь его оборвалась. Дневник вывезла в эвакуацию его дочь», – рассказала заведующая отделом учета фондов белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Светлана Прибыш.

Похожие записи делал и дедушка Елены Ставицкой. Сегодня она для школьников зачитывает отрывки и стихи.

«Он говорил о том, что, конечно, было очень сложно. О том, что часто по ночам ему снилась длинная макаронина, которая не заканчивалась. О том, что хлеб был совсем другим, не таким, как сейчас – он очень крошился, был влажным. И как они радовались, когда была снята блокада», – рассказала библиотекарь белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Елена Ставицкая.

Для каждого ветерана-блокадника 27 января – второй день рождения. А новость об освобождении Ленинграда – главная в жизни. Неизменно в этот день они стараются прийти на встречу, вспомнить тяжелую юность или детство, рассказать молодежи о городе, который выстоял.

Белорусский союз блокадников Ленинграда был создан 31 год назад.