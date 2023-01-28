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Жертв блокады Ленинграда вспомнили в Минске

28.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

872 дня в окружении гитлеровцев, более 630 тысяч погибших – и это только по официальным данным. 79 лет назад была прорвана блокада Ленинграда. Памятные мероприятия сегодня проходят не только в Беларуси. В республике живут более двухсот человек, которые стали свидетелями тех страшных событий. С ними пообщалась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

От торжественных слов в честь памятной даты смущается и отводит глаза – Любови Цымбаревич воспоминания о блокаде даются тяжело. В 41-м ей было пять лет, но до сих пор она отчетливо помнит нестерпимый голод, холод и смерти самых близких. Из большой семьи до освобождения города дожили лишь несколько человек.

«Первым у нас умер дедушка. Он поехал, чтобы привезти картошки умирающей семье. Он умер на саночках, когда вез мешок картошки, так и неизвестно, где он похоронен. Никто не выжил, только мама выжила. Нас у мамы трое было, три девочки: Вера, Надежда и Любовь. Я – Любовь», – поделилась жительница блокадного Ленинграда Любовь Цымбаревич.

Сейчас в Беларуси живут 237 блокадников. Это те, кто учился и работал в Ленинграде в 40-е годы. Они мечтали обрести профессию, строили планы на будущее. Но вместо этого защищали город, лечили раненых и добывали пропитание. А некоторые доставляли продовольствие по дороге жизни.

В минском музее Великой Отечественной сегодня почтили память погибших в блокаде. Здесь есть отдельная экспозиция, посвященная Ленинграду. В этот день к ней подходят все посетители. Кусочек хлеба в 125 граммов – один из самых узнаваемых символов того времени. 80 лет назад он был шансом на жизнь для «узников» города. Рядом с ним – страницы из дневников блокадников.

«Дневник блокадника Владимира Самойлова, он вел его от начала блокады и до 27 декабря 1941 года, когда вероятно жизнь его оборвалась. Дневник вывезла в эвакуацию его дочь», – рассказала заведующая отделом учета фондов белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Светлана Прибыш.

Похожие записи делал и дедушка Елены Ставицкой. Сегодня она для школьников зачитывает отрывки и стихи.

«Он говорил о том, что, конечно, было очень сложно. О том, что часто по ночам ему снилась длинная макаронина, которая не заканчивалась. О том, что хлеб был совсем другим, не таким, как сейчас – он очень крошился, был влажным. И как они радовались, когда была снята блокада», – рассказала библиотекарь белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Елена Ставицкая.

Для каждого ветерана-блокадника 27 января – второй день рождения. А новость об освобождении Ленинграда – главная в жизни. Неизменно в этот день они стараются прийти на встречу, вспомнить тяжелую юность или детство, рассказать молодежи о городе, который выстоял.

Белорусский союз блокадников Ленинграда был создан 31 год назад.



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Теги: Новости
 
 
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В Беларуси живут более двухсот человек, которые стали свидетелями тех страшных событий.
 
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