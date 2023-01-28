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«Коммунарка», «Милавица», «Белита» и другие: список «непродаваемых» компаний увеличили в 10 раз
28.01.2023 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Правительство Беларуси
Новый перечень утвержден постановлением Совета Министров от 23 января 2023 года № 54 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь». Раньше в списке было 197 компаний, а теперь — 1849.
Данный перечень принят в развитие
В списке, например, оказались такие известные компании как СООО «Коммунарка», СП «БЕЛИТА» ООО, СП ЗАО «МИЛАВИЦА», СООО «РЕМОНДИСМинск».
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Правительство Беларуси увеличило в 10 раз перечень компаний, в которых иностранцам запрещено продавать доли или из состава участников которых им запрещено...
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