Обед для победителей: чем кормят биатлонистов белорусские диетологи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Что бы такого съесть, чтобы победить? Ответ на этот вопрос белорусские диетологи обычно держат под секретом. Меню для биатлонистов на Кубке Содружества они стараются сделать не только полезным, но и вкусным. Но сегодня поделились несколькими рецептами, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

У белорусских спортсменов – комплексное меню, у российских – шведский стол. Но у всех подобрана нужная калорийность. Рассчитывают под нагрузку. Советуются с медиками сборных команд.

«Белорусы, понятное дело, они уже знают нашу еду. А для россиян: они очень любят, даже хлеб для них очень вкусный. Оладьи картофельные наши традиционные с мясом они любят, также мы изготавливаем драники собственного производства», – рассказала администратор ресторана Анна Шикавка.

Каждый день меню разное. Мясо – всегда. Свинина, говядина, курица или рыба – еда спортсменов должна быть питательной. А еще в гастрорайдере российских спортсменов есть молочные продукты, зелень и фрукты.

«Была пометка, что российские спортсмены хотят макаронные изделия. Мы изготавливаем твердых сортов на обед, на ужин всегда. Белорусские спортсмены предпочитают на завтрак творог и бананы, это обязательное условие. И на ужин у них всегда должны быть или сырники, или запеканка, блинчики с творогом», – поделилась администратор ресторана Анна Шикавка.

Кормят биатлонистов три раза в день. Завтрак, обед и ужин растянуты на несколько часов. Прийти можно до или после соревнований. Сегодня на гонку преследования вышли мужчины. Борьба развернулась между Смольским и Латыповым. У Эдуарда три промаха. Не задалась стрельба стоя, но преимущество ходом оказалось солидным.

«Эдуард хорош в гонке, как говорится. Ногами бежит хорошо. Пока нам не удается сладить это все со стрельбой. Поэтому, конечно, упор делаем на стрельбу. Эдуарду поднимаем скорость стрельбы», – рассказал тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов.



«Сейчас очень большая, сильная конкуренция. Нужно как-то на трассе выглядеть хорошо и на рубеже. Потому что соперники очень хорошо стреляют и бегут. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя ни там, ни там», – поделился биатлонист Национальной сборной России Эдуард Латыпов.

Главный соперник Латыпо по итоговой таблице – Антон Смольский. Он опережает россиянина на 33 очка, но сегодня белорусский биатлонист пришел вторым.

«Борьба на финишном круге была тактическая. Мы менялись после каждых 500 метров дистанции. И было непонятно до последней финишной черты», – рассказал биатлонист Национальной сборной Беларуси Антон Смольский.

Завтра в «Раубичах» финал пятого этапа Кубка Содружества. Зрителей ожидают два масс-старта.