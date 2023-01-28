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Обед для победителей: чем кормят биатлонистов белорусские диетологи
28.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Что бы такого съесть, чтобы победить? Ответ на этот вопрос белорусские диетологи обычно держат под секретом. Меню для биатлонистов на Кубке Содружества они стараются сделать не только полезным, но и вкусным. Но сегодня поделились несколькими рецептами, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
У белорусских спортсменов – комплексное меню, у российских – шведский стол. Но у всех подобрана нужная калорийность. Рассчитывают под нагрузку. Советуются с медиками сборных команд.
Каждый день меню разное. Мясо – всегда. Свинина, говядина, курица или рыба – еда спортсменов должна быть питательной. А еще в гастрорайдере российских спортсменов есть молочные продукты, зелень и фрукты.
Кормят биатлонистов три раза в день. Завтрак, обед и ужин растянуты на несколько часов. Прийти можно до или после соревнований. Сегодня на гонку преследования вышли мужчины. Борьба развернулась между Смольским и Латыповым. У Эдуарда три промаха. Не задалась стрельба стоя, но преимущество ходом оказалось солидным.
Главный соперник Латыпо по итоговой таблице – Антон Смольский. Он опережает россиянина на 33 очка, но сегодня белорусский биатлонист пришел вторым.
Завтра в «Раубичах» финал пятого этапа Кубка Содружества. Зрителей ожидают два масс-старта.
Сегодня на Кубке Содружества женщины соревновались в гонке преследования. Победу на этой дистанции одержала
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Меню для биатлонистов на Кубке Содружества они стараются сделать не только полезным, но и вкусным.
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