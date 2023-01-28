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Правительство объяснило, как и в каких компаниях могут ввести внешнее управление
29.01.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Правительство Беларуси утвердило положение о порядке передачи коммерческих организаций, собственниками или акционерами которых являются иностранцы, под временное внешнее управление. Эти нормы закреплены в
Согласно документу, облисполкомы и Мингорисполком обязаны составлять перечни предприятий и организаций с иностранным капиталом и анализировать их деятельность. Если владелец устранится от ведения бизнеса или совершит «экономически необоснованные действия», компанию разрешено передать под внешнее управление.
Критириями для внесения предприятий в перечни будут: значимость для региона или населенного пункта, масштаб работы, влияние на рынок труда, наполнение бюджета и т.д.
Однако внешнее управление могут ввести даже в отношении тех компаний, которые не были включены в список, если для этого появятся основания.
Важно, что окончательное решение остается за правительством. Все данные сначала передаются в Совмин, а уже после согласования местные власти смогут ввести внешнее управление.
Напомним, что правительство Беларуси
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Правительство Беларуси утвердило положение о порядке передачи коммерческих организаций, собственниками или акционерами которых являются иностранцы, под...
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