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Правительство объяснило, как и в каких компаниях могут ввести внешнее управление

29.01.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Правительство объяснило, как и в каких компаниях могут ввести внешнее управление
Фото: sales-generator.ru

Правительство Беларуси утвердило положение о порядке передачи коммерческих организаций, собственниками или акционерами которых являются иностранцы, под временное внешнее управление. Эти нормы закреплены в постановлении Совета Министров от 24 января 2023 года № 56 «О реализации Закона Республики Беларусь от 3 января 2023 года № 239-З „О вопросах передачи под временное внешнее управление“».

Согласно документу, облисполкомы и Мингорисполком обязаны составлять перечни предприятий и организаций с иностранным капиталом и анализировать их деятельность. Если владелец устранится от ведения бизнеса или совершит «экономически необоснованные действия», компанию разрешено передать под внешнее управление.

Критириями для внесения предприятий в перечни будут: значимость для региона или населенного пункта, масштаб работы, влияние на рынок труда, наполнение бюджета и т.д.

Однако внешнее управление могут ввести даже в отношении тех компаний, которые не были включены в список, если для этого появятся основания.

Важно, что окончательное решение остается за правительством. Все данные сначала передаются в Совмин, а уже после согласования местные власти смогут ввести внешнее управление.

Напомним, что правительство Беларуси также увеличило в 10 раз перечень компаний, в которых иностранцам запрещено продавать доли или из состава участников которых им запрещено выходить.

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Правительство Беларуси утвердило положение о порядке передачи коммерческих организаций, собственниками или акционерами которых являются иностранцы, под...
 
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