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Бизнесмены-мутанты, вторичность успеха и мебельщик-программист: интересное и важное для бизнеса за 23-29 января 2023 года

29.01.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Бизнесмены-мутанты, вторичность успеха и мебельщик-программист: интересное и важное для бизнеса за 23-29 января 2023 года

Падение в сделках слияний и поглощений, программы лояльности и бизнес музыкантов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Инвестиционно-консалтинговая компания ASER Capital провела исследование рынка слияний и поглощений (M&A) Беларуси в 2022 году. Подробности исследования — в статье.

Адвокат Роман Шпаковский рассказал о 8 уроках для владельцев бизнеса, директоров и бухгалтеров из налоговых уголовных дел 2022 года.

Правительство Беларуси увеличило в 10 раз перечень компаний, в которых иностранцам запрещено продавать доли или из состава участников которых им запрещено выходить. Под запрет попала и реорганизация этих компаний. Также Совмин объяснил, как и в каких компаниях могут ввести внешнее управление.

Полезное для бизнеса

В Беларуси появилась стартап-студия, которая хочет заниматься управляемой инкубацией проектов.

Составили для вас чек-лист по контролю качества разговоров с клиентами на входящих и исходящих звонках.

5 интересных цитат о бизнесе от Михаила Токовинина, основателя amoCRM, читайте тут, а советы для бизнеса от психолога Александра Рикеля — здесь.

«Законы сервиса и клиентоориентированности в современном мире таковы, что отсутствие поощрительной системы у какого бы то ни было бизнеса воспринимается покупателями как дикость», — считает бизнес-ангел, предприниматель и инвестор Елена Грибачева. Она поделилась с «Про бизнес», как правильно упаковывать удовлетворение клиента в программы лояльности с пользой для своего проекта.

Истории бизнеса

Виталий Селицкий мог бы стать программистом, но сейчас он развивает собственную мебельную компанию «Mebelnow» в Молодечно. Предприниматель рассказал порталу «Про бизнес» о воле случая в выборе ниши, поиске своего пути с помощью обучения и нетворкинга, а также сложностях мебельного бизнеса.

Необычное для бизнеса

Многие музыканты в какой-то момент своей карьеры задумываются о том, чтобы начать вкладывать заработанные с хитов миллионы во что-то более стабильное, чем искусство. Поэтому мы составили подборку исполнителей, которым удалось вывести свою популярность за грани чисто музыкальной индустрии и стать настоящими бизнесменами.

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Падение в сделках слияний и поглощений, программы лояльности и бизнес музыкантов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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