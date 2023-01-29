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Бизнесмены-мутанты, вторичность успеха и мебельщик-программист: интересное и важное для бизнеса за 23-29 января 2023 года
29.01.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
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Бизнесмены-мутанты, вторичность успеха и мебельщик-программист: интересное и важное для бизнеса за 23-29 января 2023 года
Падение в сделках слияний и поглощений, программы лояльности и бизнес музыкантов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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