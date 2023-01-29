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Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате Австралии
29.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с
Арина Соболенко выразила надежду, что еще не раз сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в финале турниров Большого шлема.
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Соболенко выразила надежду, что еще не раз сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в финале турниров Большого шлема.
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