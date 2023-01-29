ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате Австралии

29.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате Австралии, передает телеканал «МИР 24».

«Теперь все у Арины есть. Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед», – сказал белорусский лидер.

Арина Соболенко выразила надежду, что еще не раз сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в финале турниров Большого шлема.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соболенко выразила надежду, что еще не раз сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в финале турниров Большого шлема.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнесмены-мутанты, вторичность успеха и мебельщик-программист: интересное и важное для бизнеса за 23-29 января 2023 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика