Россиянка Сливко выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

Сливко прошла дистанцию в 12,5 км за 33 минуты 24,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Две другие ступени пьедестала также заняли российские спортсменки. Второе место – у Анастасии Гореевой (отставание – 17,8 секунды; 2 промаха), третье – у Анастасии Батмановов (+1,03.4; 2 промаха).

Шестой, заключительный этап Кубка Содружества с участием спортсменов из России и Беларуси пройдет 9-12 марта в Тюмени.