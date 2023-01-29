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Россиянка Сливко выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах
29.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей масс-старта на пятом этапе Кубка Содружества, который прошел в центре олимпийской подготовки «Раубичи» в Беларуси, сообщает
Сливко прошла дистанцию в 12,5 км за 33 минуты 24,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.
Две другие ступени пьедестала также заняли российские спортсменки. Второе место – у Анастасии Гореевой (отставание – 17,8 секунды; 2 промаха), третье – у Анастасии Батмановов (+1,03.4; 2 промаха).
Шестой, заключительный этап Кубка Содружества с участием спортсменов из России и Беларуси пройдет 9-12 марта в Тюмени.
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Спортсменка прошла дистанцию в 12,5 км за 33 минуты 24,3 секунды, допустив один промах.
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