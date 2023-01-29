|
Уникальные научные разработки презентовали в Беларуси
29.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают День науки. Десятки молодых ученых внедряют свои разработки в разные отрасли. Среди них, например, еда для «умного города» и отечественный эндопротез коленного сустава. С изобретателями встретилась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Первый протез коленного сустава белорусского производства. Шесть размеров импланта. Разработка сложная и дорогая – ученые трудились над ней пять лет. Раньше пациентам ставили импортные аналоги, государство закупало их втридорога, а люди годами стояли в очереди на операцию.
Первой белорусский протез испытала Надежда Тарлецкая. У женщины был артроз: мучили сильные боли, ходить становилось все тяжелее. Операцию провели два месяца назад всего за полтора часа. Уже сейчас пациентка шагает уверенно, хоть и с костылями. Проходит реабилитацию.
«Пациентка будет постоянно наблюдаться, она будет находиться под нашим контролем. Плюс будут еще проходить клинические испытания этого протеза на других базах в нашей республике, в других клинках. Тогда будет сделан окончательный вывод. Протез показал себя хорошо, но какие-то замечания, которые будут возникать у нас в процессе, мы будем высказывать», – отмечает врач травматолог-ортопед Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Евгений Кракасевич.
А разработка Веры Надточеевой – в другой сфере. Она инновационная и ароматная, это смесь для приготовления хлеба в помощь хозяйкам. Рецепт простой: разбавить водой, замесить тесто – и в печь.
«Быстрый» хлеб – только часть проекта «Еда умного города». Уже придуманы «колбаса-антистресс» и полезная соль для повышения иммунитета. В лаборатории разрабатывают смеси для обогащения разных продуктов. В составе – ни одного вредного компонента. Все натуральное.
В Беларуси конкурсы проектов проводят несколько раз в год. Самым успешным ученым государство помогает материально.
Сегодня в республике работают более 25 тысяч ученых, в том числе и молодые специалисты, и опытные доктора наук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В республике 29 января отмечается День науки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)