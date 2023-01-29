Уникальные научные разработки презентовали в Беларуси

Первой белорусский протез испытала Надежда Тарлецкая. У женщины был артроз: мучили сильные боли, ходить становилось все тяжелее. Операцию провели два месяца назад всего за полтора часа. Уже сейчас пациентка шагает уверенно, хоть и с костылями. Проходит реабилитацию.

«Пациентка будет постоянно наблюдаться, она будет находиться под нашим контролем. Плюс будут еще проходить клинические испытания этого протеза на других базах в нашей республике, в других клинках. Тогда будет сделан окончательный вывод. Протез показал себя хорошо, но какие-то замечания, которые будут возникать у нас в процессе, мы будем высказывать», – отмечает врач травматолог-ортопед Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Евгений Кракасевич.

А разработка Веры Надточеевой – в другой сфере. Она инновационная и ароматная, это смесь для приготовления хлеба в помощь хозяйкам. Рецепт простой: разбавить водой, замесить тесто – и в печь.

«Он очень конкурентоспособен тому хлебу, который на заводах проходит очень много стадий приготовления. Вы бы не различили. Это заварной хлеб, он с солодом, с колером, он темненький, он красивенький, он вкусненький», – подчеркивает инженер-технолог научно-производственного центра пищевых технологий Вера Надточеева.

«Быстрый» хлеб – только часть проекта «Еда умного города». Уже придуманы «колбаса-антистресс» и полезная соль для повышения иммунитета. В лаборатории разрабатывают смеси для обогащения разных продуктов. В составе – ни одного вредного компонента. Все натуральное.

«Это растительные компоненты – тот же чеснок, морковка, базилик, может быть корица, кориандр, красный перец. Мы выбираем определенный список ингредиентов, из которых уже пытаемся создавать смеси при учете органолептики, потому что смесь должна быть вкусной», – рассказывает младший научный сотрудник научно-производственного центра пищевых технологий Павел Климович.

В Беларуси конкурсы проектов проводят несколько раз в год. Самым успешным ученым государство помогает материально.

Сегодня в республике работают более 25 тысяч ученых, в том числе и молодые специалисты, и опытные доктора наук.