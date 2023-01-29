Российские участники Кубка Содружества высоко оценили биатлонный комплекс в Раубичах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Биатлонисты подводят итоги забегов: в Раубичах – финал пятого этапа Кубка Содружества. Зрители увидели сразу два масс-старта, на гонку вышли 52 спортсмена из Беларуси и России. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Россиянин Латыпов против белоруса Смольского. На старте два лидера. Эдуард отработал точно на четырех рубежах, у него заслуженная золотая медаль. Чемпион этапа представляет Россию, часто тренируется в Раубичах. А вот родился Эдуард в белорусском Гродно.

«Рельеф хороший. По сравнению с Рязанью, конечно, здесь рельеф сложнее. Но мы здесь не первый раз выступаем. И для нас трасса знакомая, все привычно здесь. Не первый раз здесь бегаю, все знакомо», – сказал Эдуард Латыпов.

Борьба в масс-старте была похожа на гонку преследования. Серохвостов взял реванш у Смольского за вчерашний финиш. Даниил второй, Антон третий.

«Очень сильно схожи и результаты, и скорость передвижения. Соперники, которые были рядом, конечно, борьбу сильно навязывают. Эдуард Латыпов выглядит намного сильнее нас, и тем для нас интереснее. Лучше тянуться за ним, понимая, что он сильный парень», – считает Антон Смольский.

Тренеры сборных уже подводят промежуточные итоги Кубка.

«Лидеры наши выступили, я считаю, успешно. Латыпов, Куклина. А вот молодые спортсмены где-то не смогли совладать со стрельбой. Это любимый, даже самый любимый комплекс мой. Считаю, что он стал лучше за последние годы», – сказал тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский.

«Видели, как сегодня бились спортсмены на лыжне, да и на финише до конца. Они полностью отдавались борьбе. Я не помню давно, чтобы на Кубках мира так было. Удалось создать праздник биатлона как для зрителей, для болельщиков, так и для спортсменов. Была бескомпромиссная борьба», – отметил главный тренер сборной Беларуси по биатлону, главный судья Кубка Содружества Юрий Альберс.

После соревнований российские биатлонисты на несколько дней вернутся домой. У белорусских уже через 10 дней чемпионат страны. А после обе команды снова встретятся в Ижевске и Тюмени.