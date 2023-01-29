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Российские участники Кубка Содружества высоко оценили биатлонный комплекс в Раубичах
29.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Биатлонисты подводят итоги забегов: в Раубичах – финал пятого этапа Кубка Содружества. Зрители увидели сразу два масс-старта, на гонку вышли 52 спортсмена из Беларуси и России. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Россиянин Латыпов против белоруса Смольского. На старте два лидера. Эдуард отработал точно на четырех рубежах, у него заслуженная золотая медаль. Чемпион этапа представляет Россию, часто тренируется в Раубичах. А вот родился Эдуард в белорусском Гродно.
Борьба в масс-старте была похожа на гонку преследования. Серохвостов взял реванш у Смольского за вчерашний финиш. Даниил второй, Антон третий.
«Очень сильно схожи и результаты, и скорость передвижения. Соперники, которые были рядом, конечно, борьбу сильно навязывают. Эдуард Латыпов выглядит намного сильнее нас, и тем для нас интереснее. Лучше тянуться за ним, понимая, что он сильный парень», – считает Антон Смольский.
Тренеры сборных уже подводят промежуточные итоги Кубка.
«Лидеры наши выступили, я считаю, успешно. Латыпов, Куклина. А вот молодые спортсмены где-то не смогли совладать со стрельбой. Это любимый, даже самый любимый комплекс мой. Считаю, что он стал лучше за последние годы», – сказал тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский.
После соревнований российские биатлонисты на несколько дней вернутся домой. У белорусских уже через 10 дней чемпионат страны. А после обе команды снова встретятся в Ижевске и Тюмени.
После мужской гонки на старт вышли женщины.
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Биатлонисты России и Беларуси снова встретятся в Ижевске и Тюмени.
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