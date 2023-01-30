День науки: как белорусские ученые внедряют инновационные разработки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает День науки. В канун праздника в республике представили первый отечественный протез коленного сустава, сообщает «МИР 24».

Проект трудоемкий, дорогой, но оправданный. Впоследствии можно будет сэкономить на покупке импортных аналогов. Белорусским ученым понадобилось пять лет, чтобы создать собственный имплант.

«С этого года мы уже планируем выпускать уже более 1 000 эндопротезов коленного сустава в Республике Беларусь, и дальше увеличивать объемы до двух тысяч, а если будет потребность, то и до трех тысяч», – отметил заместитель гендиректора по инновационной деятельности научно-технологического парка Белорусского государственного технологического университета Павел Лущик.