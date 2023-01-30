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День науки: как белорусские ученые внедряют инновационные разработки
30.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь отмечает День науки. В канун праздника в республике представили первый отечественный протез коленного сустава, сообщает «МИР 24».
Проект трудоемкий, дорогой, но оправданный. Впоследствии можно будет сэкономить на покупке импортных аналогов. Белорусским ученым понадобилось пять лет, чтобы создать собственный имплант.
Протез изготавливают из кобальт-хромового сплава,
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В стране представили первый отечественный протез коленного сустава.
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