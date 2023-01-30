В Беларуси завершился этап Кубка Содружества по биатлону

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусских Раубичах – финал пятого этапа Кубка Содружества. Зрители увидели сразу два масс-старта. На гонку вышли 52 спортсмена из Беларуси и России. Как завершились состязания – видела корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Россиянин Латыпов против белоруса Смольского. На старте два лидера. Эдуард отработал точно на четырех рубежах. У него заслуженная золотая медаль.

Чемпион этапа представляет Россию. Часто тренируется в Раубичах . А вот родился Эдуард в белорусском Гродно.

«Рельеф хороший. По сравнению с Рязанью, конечно, здесь рельеф сложнее. Но мы здесь не первый раз выступаем. И для нас трасса знакомая», – отметил биатлонист Национальной сборной России Эдуард Латыпов .

Борьба в масс-старте была похожа на гонку преследования. Серохвостов взял реванш у Смольского за вчерашний финиш. Даниил второй, Антон третий.

«Очень сильно схожи и результаты, и скорость передвижения, и соперники, которые были рядом, конечно, борьбу сильно навязывают. Эдуард Латыпов выглядит намного сильнее нас, и тем для нас интереснее и лучше тянуться за ним, понимая, что он довольно сильный парень», – признался биатлонист Национальной сборной Беларуси Антон Смольский.

Тренеры сборных уже подводят промежуточные итоги Кубка.

«Лидеры наши выступили, я считаю, успешно. А вот молодые спортсмены где-то не смогли совладать где-то со стрельбой. Это любимый, даже самый любимый комплекс мой. Считаю, что он стал лучше за последние годы», – прокомментировал тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский.

«Вы видели, как сегодня бились спортсмены на лыжне, как они, их резали каждый метр, да и на финише до конца? Они полностью отдавались борьбе. Я не помню давно, чтобы на Кубках мира так было», – сказал главный тренер сборной Беларуси по биатлону, главный судья Кубка Содружества Юрий Альберс.

После соревнований российские биатлонисты на несколько дней вернутся домой. У белорусских уже через 10 дней Чемпионат страны. А после обе команды снова встретятся в Ижевске и Тюмени.

После мужской гонки на старт вышли женщины. В тройке лидеров российские биатлонистки. Белоруска Динара Алимбекова-Смольская заняла шестое место.