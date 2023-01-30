|
В Беларуси завершился этап Кубка Содружества по биатлону
30.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусских Раубичах – финал пятого этапа Кубка Содружества. Зрители увидели сразу два масс-старта. На гонку вышли 52 спортсмена из Беларуси и России. Как завершились состязания – видела корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Россиянин Латыпов против белоруса Смольского. На старте два лидера. Эдуард отработал точно на четырех рубежах. У него заслуженная золотая медаль.
Борьба в масс-старте была похожа на гонку преследования. Серохвостов взял реванш у Смольского за вчерашний финиш. Даниил второй, Антон третий.
«Очень сильно схожи и результаты, и скорость передвижения, и соперники, которые были рядом, конечно, борьбу сильно навязывают. Эдуард Латыпов выглядит намного сильнее нас, и тем для нас интереснее и лучше тянуться за ним, понимая, что он довольно сильный парень», – признался биатлонист Национальной сборной Беларуси Антон Смольский.
Тренеры сборных уже подводят промежуточные итоги Кубка.
«Вы видели, как сегодня бились спортсмены на лыжне, как они, их резали каждый метр, да и на финише до конца? Они полностью отдавались борьбе. Я не помню давно, чтобы на Кубках мира так было», – сказал главный тренер сборной Беларуси по биатлону, главный судья Кубка Содружества Юрий Альберс.
После соревнований российские
После мужской гонки на старт вышли женщины. В тройке лидеров российские биатлонистки. Белоруска Динара Алимбекова-Смольская заняла шестое место.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После соревнований российские биатлонисты на несколько дней вернутся домой. А после обе команды снова встретятся в Ижевске и Тюмени.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)