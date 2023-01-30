|
Робот-краевед, прозрачный телевизор и другие чудеса техники: выставку «Беларусь интеллектуальная» продлили на неделю
30.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более 400 разработок под одной крышей.
Знакомьтесь, это Мироша. Он, конечно, не главный экспонат, но тоже очень умный. Придумали его студенты из Бреста. Там же Мироша проводит экскурсии в краеведческом музее. Здесь приветствует гостей.
Сесть в кабриолет и уехать куда-нибудь. Белорусский электрический родстер, а еще малотоннажный электрогрузовичок уже в этом году предложат покупателям. Все белорусское – и корпус, и двигатель, и электроника. Скоро будет и свой аккумулятор – уникальный, безлитиевый. Прототип уже есть.
В основе безлитиевых батарей натрий. Это соль, ее в Беларуси много. Аммиак тоже отечественный. А графен закупают в России.
- Смущает, что мире еще почему-то никто не сделал, а у нас уж получается.
- Далеко забежал и боишься. Это прорыв. Если мы сделаем натриевую батарею...
- Уже работаем. Сделаем.
Кому летать охота, подойдет «Автожир». Тоже белорусской сборки.
Автожир безопасен, в штопор не войдет. За счет особой конструкции винта в воздухе держится даже с выключенным двигателем.
- Здесь конструкция сделана так, что накосячить тяжело. Ну, и научиться летать на нем не слишком просто, но доступно всем, кто хочет.
- То есть, я смогла бы?
- Конечно, смогли бы. Лишь бы только желание.
Автожир – незаменимый помощник для пограничников и сотрудников МЧС.
А это правая рука аграриев – дрон-беспилотник. Оснащен баком для удобрений, может обрабатывать любые культуры.
«Загружаем в пульт управления границы поля. Вносим запретные зоны, зоны ограничений. Дальше дрон самостоятельно строит маршрут полета. Нажимаем кнопку «включить», протестировали его и запустили. Он выходит на маршрут и опрыскивает растения», – объяснил руководитель отдела маркетинга белорусско-китайского совместного предприятия Кирилл Кобелев.
Дрон не вытаптывает поля и работает точечно, за смену облетает 80 гектаров. Стоит 60 тысяч белорусских рублей, или полтора миллиона российских. Спрос есть и в Беларуси, и за рубежом.
А вот этот красочный стенд называется «Белорусские экзоты». Пожалуйста, грейпфрут. Помело «Богатырь» – тоже белорусский. И лимон обыкновенный, сорт «Народный». Ну а такой лимон вы когда-нибудь видели? Гибрид цитрона и лимона, вес доходит до килограмма.
«Фишка в том, что у него толстая кожура, которая дает очень много цедры. Сам лимон вкуса нейтрального, не сильно кислый, в чай можно добавлять», – сказала научный сотрудник Ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Татьяна Шлапакова.
Растят белорусские ученые и лучших друзей девушек. Правда, бриллианты на выставке не представили. Зато изумруды какие хочешь. От природных без специального оборудования их даже ювелир не отличит.
- А это наша Полина, нашего предприятия.
На Полине – комплект травматолога: пластины, спицы, шины. Рядом биологический клапан сердца и эндопротез коленного сустава, который сейчас проходит клинические испытания.
- Когда сустав мне заменишь?
- Мы в марте планируем получить регистрационное удостоверение и уже готовы применять.
- А материалы, все остальное?
- Все есть.
А это робот, который в будущем сможет стать помощником по дому или сиделкой. И по выражению лица определить желание хозяина. Пока это скорее игрушка для взрослых. Эта программа мне очень нравится. Она распознает пол, возраст и настроение: женщина, 27 лет, счастлива.
Разработка даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня – это разработчики о телевизоре будущего. Ультратонкий, легкий и... прозрачный.
Желающих посмотреть на разработки Кулибиных из Беларуси оказалось столько, что выставку продлили на неделю. А скоро она отправится по городам и весям, чтобы в регионах каждый смог заглянуть в будущее своей страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Робот-краевед, прозрачный телевизор и другие чудеса техники: выставку «Беларусь интеллектуальная» продлили на неделю
Выставка научно-технических достижений вызвала небывалый ажиотаж и отправится в регионы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)