Робот-краевед, прозрачный телевизор и другие чудеса техники: выставку «Беларусь интеллектуальная» продлили на неделю

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 400 разработок под одной крышей. «Беларусь интеллектуальная» – выставка, которую на прошлой неделе посетил Александр Лукашенко, вызвала в стране небывалый ажиотаж. Ее даже пришлось продлить. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Знакомьтесь, это Мироша. Он, конечно, не главный экспонат, но тоже очень умный. Придумали его студенты из Бреста. Там же Мироша проводит экскурсии в краеведческом музее. Здесь приветствует гостей.

Сесть в кабриолет и уехать куда-нибудь. Белорусский электрический родстер, а еще малотоннажный электрогрузовичок уже в этом году предложат покупателям. Все белорусское – и корпус, и двигатель, и электроника. Скоро будет и свой аккумулятор – уникальный, безлитиевый. Прототип уже есть.

«Мы купили китайский самокат, выкинули оттуда литиевую батарею, поставили свою специально сверху, чтобы было видно, что это наше. Она по размеру меньше. По тому, как работает, она не отличается от литиевых. Я вот катался по несколько часов по кабинету», – рассказал генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук Валерий Федосюк.

В основе безлитиевых батарей натрий. Это соль, ее в Беларуси много. Аммиак тоже отечественный. А графен закупают в России.

- Смущает, что мире еще почему-то никто не сделал, а у нас уж получается.

- Далеко забежал и боишься. Это прорыв. Если мы сделаем натриевую батарею...

- Уже работаем. Сделаем.

Кому летать охота, подойдет «Автожир». Тоже белорусской сборки.

«Изобрел испанец, «аутоджайро» по-испански самовращение. Он выглядит как вертолет, но, по сути, это больше самолет. И как шутят, изобрели автожир для тех, кто очень любит летать, но боится», – сказал командир авиационного отряда Геннадий Микуцкий.

Автожир безопасен, в штопор не войдет. За счет особой конструкции винта в воздухе держится даже с выключенным двигателем.

- Здесь конструкция сделана так, что накосячить тяжело. Ну, и научиться летать на нем не слишком просто, но доступно всем, кто хочет.

- То есть, я смогла бы?

- Конечно, смогли бы. Лишь бы только желание.

Автожир – незаменимый помощник для пограничников и сотрудников МЧС.

А это правая рука аграриев – дрон-беспилотник. Оснащен баком для удобрений, может обрабатывать любые культуры.