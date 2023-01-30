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Робот-краевед, прозрачный телевизор и другие чудеса техники: выставку «Беларусь интеллектуальная» продлили на неделю

30.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 400 разработок под одной крышей. «Беларусь интеллектуальная» – выставка, которую на прошлой неделе посетил Александр Лукашенко, вызвала в стране небывалый ажиотаж. Ее даже пришлось продлить. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Знакомьтесь, это Мироша. Он, конечно, не главный экспонат, но тоже очень умный. Придумали его студенты из Бреста. Там же Мироша проводит экскурсии в краеведческом музее. Здесь приветствует гостей.

Сесть в кабриолет и уехать куда-нибудь. Белорусский электрический родстер, а еще малотоннажный электрогрузовичок уже в этом году предложат покупателям. Все белорусское – и корпус, и двигатель, и электроника. Скоро будет и свой аккумулятор – уникальный, безлитиевый. Прототип уже есть.

«Мы купили китайский самокат, выкинули оттуда литиевую батарею, поставили свою специально сверху, чтобы было видно, что это наше. Она по размеру меньше. По тому, как работает, она не отличается от литиевых. Я вот катался по несколько часов по кабинету», – рассказал генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук Валерий Федосюк.

В основе безлитиевых батарей натрий. Это соль, ее в Беларуси много. Аммиак тоже отечественный. А графен закупают в России.

- Смущает, что мире еще почему-то никто не сделал, а у нас уж получается.

- Далеко забежал и боишься. Это прорыв. Если мы сделаем натриевую батарею...

- Уже работаем. Сделаем.

Кому летать охота, подойдет «Автожир». Тоже белорусской сборки.

«Изобрел испанец, «аутоджайро» по-испански самовращение. Он выглядит как вертолет, но, по сути, это больше самолет. И как шутят, изобрели автожир для тех, кто очень любит летать, но боится», – сказал командир авиационного отряда Геннадий Микуцкий.

Автожир безопасен, в штопор не войдет. За счет особой конструкции винта в воздухе держится даже с выключенным двигателем.

- Здесь конструкция сделана так, что накосячить тяжело. Ну, и научиться летать на нем не слишком просто, но доступно всем, кто хочет.

- То есть, я смогла бы?

- Конечно, смогли бы. Лишь бы только желание.

Автожир – незаменимый помощник для пограничников и сотрудников МЧС.

А это правая рука аграриев – дрон-беспилотник. Оснащен баком для удобрений, может обрабатывать любые культуры.

Пора ли переживать?
Когда людей потеснят роботы

«Загружаем в пульт управления границы поля. Вносим запретные зоны, зоны ограничений. Дальше дрон самостоятельно строит маршрут полета. Нажимаем кнопку «включить», протестировали его и запустили. Он выходит на маршрут и опрыскивает растения», – объяснил руководитель отдела маркетинга белорусско-китайского совместного предприятия Кирилл Кобелев.

Дрон не вытаптывает поля и работает точечно, за смену облетает 80 гектаров. Стоит 60 тысяч белорусских рублей, или полтора миллиона российских. Спрос есть и в Беларуси, и за рубежом.

А вот этот красочный стенд называется «Белорусские экзоты». Пожалуйста, грейпфрут. Помело «Богатырь» – тоже белорусский. И лимон обыкновенный, сорт «Народный». Ну а такой лимон вы когда-нибудь видели? Гибрид цитрона и лимона, вес доходит до килограмма.

«Фишка в том, что у него толстая кожура, которая дает очень много цедры. Сам лимон вкуса нейтрального, не сильно кислый, в чай можно добавлять», – сказала научный сотрудник Ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Татьяна Шлапакова.

Растят белорусские ученые и лучших друзей девушек. Правда, бриллианты на выставке не представили. Зато изумруды какие хочешь. От природных без специального оборудования их даже ювелир не отличит.

«Это монокристаллы. В таком виде он вырастает. Из природного или вот такого синтетического камня выпиливается маленький кусочек, буквально пару миллиметров. Размещается в камеру, где из перенасыщенного раствора сплава он потихонечку вырастает», – пояснил сотрудник Научно-практического центра по материаловедению Национальной Академии наук Беларуси Александр Желудкевич.

- А это наша Полина, нашего предприятия.

На Полине – комплект травматолога: пластины, спицы, шины. Рядом биологический клапан сердца и эндопротез коленного сустава, который сейчас проходит клинические испытания.

- Когда сустав мне заменишь?

- Мы в марте планируем получить регистрационное удостоверение и уже готовы применять.

- А материалы, все остальное?

- Все есть.

А это робот, который в будущем сможет стать помощником по дому или сиделкой. И по выражению лица определить желание хозяина. Пока это скорее игрушка для взрослых. Эта программа мне очень нравится. Она распознает пол, возраст и настроение: женщина, 27 лет, счастлива.

Разработка даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня – это разработчики о телевизоре будущего. Ультратонкий, легкий и... прозрачный.

«У него прозрачность очень высокая для такого изделия – 38%. Он может по-разному монтироваться в помещении, в пространстве. Это может быть потолочное крепление на струнах, может быть к стене, может быть мобильная стойка передвижная. И видно изображение с двух сторон – и с этой, и с той», – рассказал ведущий специалист по маркетингу холдинга «Горизонт» Алексей Богданов.

Желающих посмотреть на разработки Кулибиных из Беларуси оказалось столько, что выставку продлили на неделю. А скоро она отправится по городам и весям, чтобы в регионах каждый смог заглянуть в будущее своей страны.



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Теги: Брест
 
 
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Выставка научно-технических достижений вызвала небывалый ажиотаж и отправится в регионы.
 
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