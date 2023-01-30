Источник материала: ProBusiness

10 февраля консалтинговая компания ASER организовывает бесплатный семинар «Финансовая модель проекта: лайфхаки консультанта».

Мероприятие будет полезно представителям бизнеса, заинтересованным в реализации проектов в различных сферах экономики.

Вы получите уникальный контент в сфере бизнес-планирования и приобретёте навыки финансового моделирования.

Спикером выступит Владислав Болбатовский, начальник отдела финансового консалтинга ASER. Опыт работы Владислава в сфере финансового консалтинга, инвестиционного банкинга и корпоративных финансов составляет более 7 лет.

В конце семинара участники могут задать вопросы спикеру.

Участие в семинаре бесплатное, но регистрация является обязательной, т.к. количество мест ограничено.