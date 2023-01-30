|
СЕМИНАР «ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА: ЛАЙФХАКИ КОНСУЛЬТАНТА»
30.01.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
10 февраля консалтинговая компания ASER организовывает бесплатный семинар «Финансовая модель проекта: лайфхаки консультанта».
Мероприятие будет полезно представителям бизнеса, заинтересованным в реализации проектов в различных сферах экономики.
Вы получите уникальный контент в сфере бизнес-планирования и приобретёте навыки финансового моделирования.
Спикером выступит Владислав Болбатовский, начальник отдела финансового консалтинга ASER. Опыт работы Владислава в сфере финансового консалтинга, инвестиционного банкинга и корпоративных финансов составляет более 7 лет.
В конце семинара участники могут задать вопросы спикеру.
Участие в семинаре бесплатное, но регистрация является обязательной, т.к. количество мест ограничено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 февраляконсалтинговая компания ASER организовываетбесплатный семинар «Финансовая модель проекта: лайфхаки консультанта».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)