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О чем пишут мировые СМИ: наводнение в Новой Зеландии и новые миграционные правила в Казахстане
30.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Число погибших при наводнении в Новой Зеландии возросло до четырех. Полиция подтвердила смерть мужчины, который ранее считался пропавшим без вести, сообщает
В Австралии ведут поиски потерянной высокорадиоактивной капсулы. Она была частью устройства, принадлежавшего местной горнодобывающей компании, и выпала из грузовика при перевозке между шахтой и городом Перт, сообщает
В Казахстане начали действовать новые миграционные правила. Согласно им, иностранцы, прибывающие в страну без визы, смогут находиться на ее территории 30 дней, сообщает
В Туркменистане открылась первая секция керлинга. Она будет работать в Ашхабаде, сообщает
В Беларуси разрабатывают белок новой вакцины для крупного рогатого скота. Препарат поможет защитить животных от респираторно-синцитиального вируса КРС, сообщает
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В Новой Зеландии растет число погибших в результате сильных наводнений. В Казахстане начали действовать новые миграционные правила.
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