О чем пишут мировые СМИ: наводнение в Новой Зеландии и новые миграционные правила в Казахстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Число погибших при наводнении в Новой Зеландии возросло до четырех. Полиция подтвердила смерть мужчины, который ранее считался пропавшим без вести, сообщает The Guardian . Интенсивные дожди обрушились на Северный остров Новой Зеландии и вызвали «многочисленные оползни, наводнения и повреждения дорог». Сотни домов остались без воды, тысячи – без электричества. Премьер-министр Крис Хипкинс, занявший пост менее недели назад, осмотрел зону бедствия с вертолета и назвал последствия беспрецедентными за последнее время.

В Австралии ведут поиски потерянной высокорадиоактивной капсулы. Она была частью устройства, принадлежавшего местной горнодобывающей компании, и выпала из грузовика при перевозке между шахтой и городом Перт, сообщает ABC News . Поиски предстоит вести на территории не менее 1400 км. Размер самого устройства составляет всего 8 на 6 мм. Местных водителей предупредили, что капсула может застрять в шинах автомобиля. Она содержит цезий-137 и испускает излучение, эквивалентное получению 10 рентгеновских лучей в час.

В Казахстане начали действовать новые миграционные правила. Согласно им, иностранцы, прибывающие в страну без визы, смогут находиться на ее территории 30 дней, сообщает «Казахстанская правда» . Общее время пребывания за шесть месяцев не должно превышать 90 дней. Данное правило не будет распространяться на тех, кто во время пребывания в Казахстане оформил разрешение на временное проживание или получил визу.

В Туркменистане открылась первая секция керлинга. Она будет работать в Ашхабаде, сообщает Turkmenportal . Секцию организовали на базе Спортивного дворца зимних видов спорта. В настоящее время ведется набор юношей и девушек в возрасте от 13 до 17 лет. Тренировки проводятся при поддержке Федерации керлинга Туркменистана. В будущем керлинг планируют включить в программу детской школы зимних видов спорта наряду с фигурным катанием и хоккеем.