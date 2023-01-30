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О чем пишут мировые СМИ: наводнение в Новой Зеландии и новые миграционные правила в Казахстане

30.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Число погибших при наводнении в Новой Зеландии возросло до четырех. Полиция подтвердила смерть мужчины, который ранее считался пропавшим без вести, сообщает The Guardian. Интенсивные дожди обрушились на Северный остров Новой Зеландии и вызвали «многочисленные оползни, наводнения и повреждения дорог». Сотни домов остались без воды, тысячи – без электричества. Премьер-министр Крис Хипкинс, занявший пост менее недели назад, осмотрел зону бедствия с вертолета и назвал последствия беспрецедентными за последнее время.

В Австралии ведут поиски потерянной высокорадиоактивной капсулы. Она была частью устройства, принадлежавшего местной горнодобывающей компании, и выпала из грузовика при перевозке между шахтой и городом Перт, сообщает ABC News. Поиски предстоит вести на территории не менее 1400 км. Размер самого устройства составляет всего 8 на 6 мм. Местных водителей предупредили, что капсула может застрять в шинах автомобиля. Она содержит цезий-137 и испускает излучение, эквивалентное получению 10 рентгеновских лучей в час.

В Казахстане начали действовать новые миграционные правила. Согласно им, иностранцы, прибывающие в страну без визы, смогут находиться на ее территории 30 дней, сообщает «Казахстанская правда». Общее время пребывания за шесть месяцев не должно превышать 90 дней. Данное правило не будет распространяться на тех, кто во время пребывания в Казахстане оформил разрешение на временное проживание или получил визу.

В Туркменистане открылась первая секция керлинга. Она будет работать в Ашхабаде, сообщает Turkmenportal. Секцию организовали на базе Спортивного дворца зимних видов спорта. В настоящее время ведется набор юношей и девушек в возрасте от 13 до 17 лет. Тренировки проводятся при поддержке Федерации керлинга Туркменистана. В будущем керлинг планируют включить в программу детской школы зимних видов спорта наряду с фигурным катанием и хоккеем.

В Беларуси разрабатывают белок новой вакцины для крупного рогатого скота. Препарат поможет защитить животных от респираторно-синцитиального вируса КРС, сообщает БелТА. Ученые с помощью генной инженерии воссоздают часть вируса, которую потом используют в вакцине для формирования иммунитета. Препараты предыдущих поколений содержали целый вирус и были менее эффективны. Работы проводятся в Витебской ветеринарной академии.



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В Новой Зеландии растет число погибших в результате сильных наводнений. В Казахстане начали действовать новые миграционные правила.
 
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