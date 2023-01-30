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Белорусские Афины: чем славится Слуцк?

30.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Слуцк у белорусов в первую очередь ассоциируется с национальным достоянием страны – слуцкими поясами. В XVIII веке богатая и влиятельная семья Радзивиллов открыла мануфактуру – персиарню, где из золотых и серебряных нитей ткали статусный элемент мужского костюма. В программе «Евразия. Регионы» корреспондент «МИР 24» Инна Согалович узнала, чем славится город.

  • Как в наши дни возрождают производство роскошных слуцких поясов?
  • Почему старейшую школу Беларуси называют «слуцкими Афинами»?
  • Как делают и испытывают мебель на фабрике в Слуцке?
  • Как созревают сыры на местном молочном комбинате и готовят элитные сыровяленые и сырокопченые колбасы?


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Как удалось возродить производство роскошных слуцких поясов XVIII века, смотрите в программе «Евразия. Регионы».
 
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