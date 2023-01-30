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Белорусские Афины: чем славится Слуцк?
30.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Слуцк у белорусов в первую очередь ассоциируется с национальным достоянием страны – слуцкими поясами. В XVIII веке богатая и влиятельная семья Радзивиллов открыла мануфактуру – персиарню, где из золотых и серебряных нитей ткали статусный элемент мужского костюма. В программе
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Как удалось возродить производство роскошных слуцких поясов XVIII века, смотрите в программе «Евразия. Регионы».
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