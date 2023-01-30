Белорусские Афины: чем славится Слуцк?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Слуцк у белорусов в первую очередь ассоциируется с национальным достоянием страны – слуцкими поясами. В XVIII веке богатая и влиятельная семья Радзивиллов открыла мануфактуру – персиарню, где из золотых и серебряных нитей ткали статусный элемент мужского костюма. В программе «Евразия. Регионы» корреспондент «МИР 24» Инна Согалович узнала, чем славится город.