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Закон о Всебелорусском народном собрании приняли в Совете Республики
30.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси появится новый институт власти. Закон о Всебелорусском народном собрании приняли в Совете Республики. До этого он прошел общественное обсуждение и был принят Палатой представителей, сообщает «МИР 24».
Народное вече впервые соберется уже весной следующего года. Делегатов в него будут избирать в единый день голосования. Участники
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Новый орган власти появится в Беларуси через год.
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