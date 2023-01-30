Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появится новый институт власти. Закон о Всебелорусском народном собрании приняли в Совете Республики. До этого он прошел общественное обсуждение и был принят Палатой представителей, сообщает «МИР 24».

«Вносились серьезные предложения, замечания, часть из которых при доработке этого законопроекта были учтены. Вот это как раз свидетельство того, что мы имеем дело с прямой демократией, с прямым волеизъявлением народа. Автором этого законопроекта выступает все белорусское общество», – отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.