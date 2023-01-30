ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Закон о Всебелорусском народном собрании приняли в Совете Республики

30.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появится новый институт власти. Закон о Всебелорусском народном собрании приняли в Совете Республики. До этого он прошел общественное обсуждение и был принят Палатой представителей, сообщает «МИР 24».

«Вносились серьезные предложения, замечания, часть из которых при доработке этого законопроекта были учтены. Вот это как раз свидетельство того, что мы имеем дело с прямой демократией, с прямым волеизъявлением народа. Автором этого законопроекта выступает все белорусское общество», – отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

Народное вече впервые соберется уже весной следующего года. Делегатов в него будут избирать в единый день голосования. Участники Всебелорусского народного собрания смогут выдвигать и отменять законы, проводить референдумы и объявлять импичмент президенту. В новый орган власти войдут 1200 человек.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый орган власти появится в Беларуси через год.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские Афины: чем славится Слуцк?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.01.2023
Mir24.TV Belarus
30.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика