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Прямое авиасообщение появится между Нижним Новгородом и Минском
30.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Между Нижним Новгородом и Минском появится прямое авиасообщение. Самолеты начнут летать по данному маршруту со 2 марта, сообщает
Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Из Нижнего Новгорода вылет в 0:30, прибытие в Минск – в 2:40. Обратный маршрут: в 3:40 вылет из столицы Беларуси, а в 5:35 посадка в российском городе.
Перелеты будут осуществляться на комфортабельном Embraer-190, вмещающем 110 человек.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» запустит
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Самолеты начнут летать по данному маршруту со 2 марта.
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