Прямое авиасообщение появится между Нижним Новгородом и Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Между Нижним Новгородом и Минском появится прямое авиасообщение. Самолеты начнут летать по данному маршруту со 2 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минск.

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Из Нижнего Новгорода вылет в 0:30, прибытие в Минск – в 2:40. Обратный маршрут: в 3:40 вылет из столицы Беларуси, а в 5:35 посадка в российском городе.

Перелеты будут осуществляться на комфортабельном Embraer-190, вмещающем 110 человек.