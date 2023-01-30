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Прямое авиасообщение появится между Нижним Новгородом и Минском

30.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Между Нижним Новгородом и Минском появится прямое авиасообщение. Самолеты начнут летать по данному маршруту со 2 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минск.

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Из Нижнего Новгорода вылет в 0:30, прибытие в Минск – в 2:40. Обратный маршрут: в 3:40 вылет из столицы Беларуси, а в 5:35 посадка в российском городе.

Перелеты будут осуществляться на комфортабельном Embraer-190, вмещающем 110 человек.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Петербурга в Баку с 17 февраля в рамках международной программы полетов из Петербурга в обход Москвы. Летать будет Boeing 737-800. Продажа билетов уже стартовала. Кроме того, авиаперевозчик предлагает прямые перелеты из Петербурга в Анталью, Стамбул, Дубай, Ташкент, Самарканд и Ереван.



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Теги: Минск
 
 
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