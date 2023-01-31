О чем пишут мировые СМИ: теракт в Пешаваре и виза для Болсонару

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Число погибших после взрыва в мечети Пакистана возросло до 90. Более 50 человек получили ранения, сообщает The Independent . Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Власти отметили, что количество жертв может возрасти, поскольку разбор завалов еще не закончен. Мечеть расположена на территории полицейского участка в Пешаваре, во время теракта в ней находились около 300 человек.

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару запросил 6-месячную туристическую визу в США. Заявление было подано 27 января, сообщает France 24 . Болсонару находится во Флориде с 30 декабря. Он прибыл туда за несколько дней до инаугурации нового главы государства (Лула да Силва вступил в должность с 1 января). Считается, что Болсонару въехал в США по визе А-1, которая выдается только президентам и действительна, пока они занимают свой пост. По истечении полномочий владельцам визы следует покинуть страну в течение 30 дней или подать заявление об изменении иммиграционного статуса.

Новый авиамаршрут напрямую свяжет Астану с еще одним российским городом. С 13 февраля стартуют регулярные пассажирские рейсы между Астаной и Челябинском, сообщает «Казахстанская правда» . Они будут производиться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Перевозчик – авиакомпания Qazaq Air. В Комитете гражданской авиации Казахстана отметили, что увеличение рейсов между Казахстаном и Россией поспособствует «дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества».

В Туркменистане завершился первый этап проекта по сохранению древней статуи «голова Будды». Фрагмент скульптуры V века был найден в 1960-х годах в Мерве, сообщает Turkmenportal . Проект реализуется Государственным музеем Государственного культурного центра Туркменистана совместно с Музеем Дж. Пола Гетти (США). Первый этап включал осмотр головы, фотодокументацию и фотограмметрию, были также взяты небольшие образцы изделия для исследований.