Лукашенко и Мнангагва провели переговоры в Зимбабве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Белорусский лидер находится в южноафриканской стране с государственным визитом . Перед встречей Лукашенко посетил мемориальный комплекс вблизи Хараре и возложил венок к могиле неизвестного солдата, сообщает «МИР 24».

Мемориал «Акр национальных героев» создали, чтобы увековечить память о партизанах Патриотического фронта, которые погибли во время борьбы коренного африканского населения против европейских колонистов.

После белорусский лидер направился в Государственный Дом – официальную резиденцию президента Зимбабве. Лукашенко и Мнангагва провели переговоры «один на один», а затем к ним присоединились члены делегаций.