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Лукашенко и Мнангагва провели переговоры в Зимбабве
31.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Белорусский лидер находится в южноафриканской стране
Мемориал «Акр национальных героев» создали, чтобы увековечить память о партизанах Патриотического фронта, которые погибли во время борьбы коренного африканского населения против европейских колонистов.
После белорусский лидер направился в Государственный Дом – официальную резиденцию президента Зимбабве. Лукашенко и Мнангагва провели переговоры «один на один», а затем к ним присоединились члены делегаций.
Президентов сегодня ожидают на церемонии передачи Зимбабве
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Белорусский лидер находится в южноафриканской стране с государственным визитом.
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