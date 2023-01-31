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Лукашенко и Мнангагва провели переговоры в Зимбабве

31.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Белорусский лидер находится в южноафриканской стране с государственным визитом. Перед встречей Лукашенко посетил мемориальный комплекс вблизи Хараре и возложил венок к могиле неизвестного солдата, сообщает «МИР 24».

Мемориал «Акр национальных героев» создали, чтобы увековечить память о партизанах Патриотического фронта, которые погибли во время борьбы коренного африканского населения против европейских колонистов.

После белорусский лидер направился в Государственный Дом – официальную резиденцию президента Зимбабве. Лукашенко и Мнангагва провели переговоры «один на один», а затем к ним присоединились члены делегаций.

Президентов сегодня ожидают на церемонии передачи Зимбабве белорусской техники.



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Белорусский лидер находится в южноафриканской стране с государственным визитом.
 
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