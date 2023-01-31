Беларусь поставит в Зимбабве сельхозтехнику на $66 млн

«Мы идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве», – подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, Минск начал поставки пожарных автомобилей собственного производства в местные муниципалитеты и согласовал с Хараре поставку более 30 самосвалов «БелАЗ».