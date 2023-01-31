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Беларусь поставит в Зимбабве сельхозтехнику на $66 млн

31.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь в течение ближайших полутора лет поставит в Зимбабве сельхозтехнику на сумму более $66 млн. Об этом по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Мы дали старт третьей фазе этой программы [по механизации фермерских хозяйств] на сумму свыше $66 млн. Она предполагает [поставку] более 3,7 тысячи единиц тракторной техники, 60 комбайнов для местных аграриев в течение ближайших полутора лет», – цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Президент Беларуси напомнил, что в течение 2020 года в рамках программы механизации сельских хозяйств страна уже поставила в Зимбабве свыше 1,8 тыс. тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов. Таким образом белорусская техника помогла обеспечить продовольственную безопасность страны.

«Мы идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве», – подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, Минск начал поставки пожарных автомобилей собственного производства в местные муниципалитеты и согласовал с Хараре поставку более 30 самосвалов «БелАЗ».

Белорусский лидер прибыл с визитом в Зимбабве накануне, его встретили в аэропорту под бой шаманских барабанов и африканские танцы. В ответ Лукашенко угостил первых лиц страны экзотическим для них деликатесом – белорусским мороженым.



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Теги: Минск
 
 
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Поставки будут осуществляться в рамках программы механизации сельских хозяйств африканской республики.
 
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