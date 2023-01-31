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Беларусь поставит в Зимбабве сельхозтехнику на $66 млн
31.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь в течение ближайших полутора лет поставит в Зимбабве сельхозтехнику на сумму более $66 млн. Об этом по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Мы идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве», – подчеркнул Лукашенко.
Кроме того, Минск начал поставки пожарных автомобилей собственного производства в местные муниципалитеты и согласовал с Хараре поставку более 30 самосвалов «БелАЗ».
Белорусский лидер
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Поставки будут осуществляться в рамках программы механизации сельских хозяйств африканской республики.
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