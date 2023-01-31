Погода в СНГ: сильный ветер в Беларуси, туман и гололедица в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве во вторник будет минус один, осадки и низкое атмосферное давление. О том, какая погода в последний день января ожидается в других городах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На севере и востоке Казахстана зима показывает зубы, там до минус 20. А вот на юге и западе вовсю пригревает солнце – на градусниках плюс семь. Весну торопят и перелетные птицы. В Мангистау вслед за фламинго возвращаются лебеди. Любимое место обитания этих пернатых – озеро Караколь. Там достаточно корма и вода почти не замерзает.