ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: сильный ветер в Беларуси, туман и гололедица в Армении

31.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве во вторник будет минус один, осадки и низкое атмосферное давление. О том, какая погода в последний день января ожидается в других городах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На севере и востоке Казахстана зима показывает зубы, там до минус 20. А вот на юге и западе вовсю пригревает солнце – на градусниках плюс семь. Весну торопят и перелетные птицы. В Мангистау вслед за фламинго возвращаются лебеди. Любимое место обитания этих пернатых – озеро Караколь. Там достаточно корма и вода почти не замерзает.



Беларусь

В Минске погода не зимняя, на улице минус один. Но сильный ветер заставляет одеваться теплее – порывы достигают 15 метров в секунду. На дорогах скользко, из-за снега и слабой метели видимость ухудшилась. Сотрудники Госавтоинспекции советуют водителям быть внимательными: не превышать скорость, соблюдать дистанцию, а пешеходам – переходить дорогу только в разрешенных местах.

Армения

Последний день января в Армении выдался ненастным. На дорогах туман и скользко. В Ереване плюс два, временами идет слабый снег. Осадков ждали владельцы лыжных курортов страны и туристы. Аномально теплая зима растопила трассы, на некоторых склонах не хватает снега.

Кыргызстан

В Кыргызстане с каждым днем все теплее. В Бишкеке плюс семь, осадков не ожидается. А столичные озеленители уже готовятся к весне. В оранжерее посеяли 300 тысяч семян однолетних цветов. Они украсят Бишкек уже в апреле-мае. Традиционно это сальвии, цинии, георгины и другие.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
Новости дня
Новости разные
 
МТС запустил комплексную линейку услуг домашнего интернета «ТАРИФИЩЕ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2023
Mir24.TV Belarus
31.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика