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Погода в СНГ: сильный ветер в Беларуси, туман и гололедица в Армении
31.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве во вторник будет минус один, осадки и низкое атмосферное давление. О том, какая погода в последний день января ожидается в других городах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
На севере и востоке Казахстана зима показывает зубы, там до минус 20. А вот на юге и западе вовсю пригревает солнце – на градусниках плюс семь. Весну торопят и перелетные птицы. В Мангистау вслед за
Беларусь
В Минске погода не зимняя, на улице минус один. Но сильный ветер заставляет одеваться теплее – порывы достигают 15 метров в секунду. На дорогах скользко, из-за снега и слабой метели видимость ухудшилась. Сотрудники Госавтоинспекции советуют водителям быть внимательными: не превышать скорость, соблюдать дистанцию, а пешеходам – переходить дорогу только в разрешенных местах.
Армения
Последний день января в Армении выдался ненастным. На дорогах туман и скользко. В Ереване плюс два, временами идет слабый снег. Осадков ждали владельцы лыжных курортов страны и туристы. Аномально теплая зима растопила трассы, на некоторых склонах не хватает снега.
Кыргызстан
В Кыргызстане с каждым днем все теплее. В Бишкеке плюс семь, осадков не ожидается. А столичные озеленители уже готовятся к весне. В оранжерее посеяли 300 тысяч семян однолетних цветов. Они украсят Бишкек уже в апреле-мае. Традиционно это сальвии, цинии, георгины и другие.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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