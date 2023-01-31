ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минобороны России: Ежегодно поисковики находят до 20 тысяч незахороненных воинов Великой Отечественной

31.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поисковики ежегодно обнаруживают до 20 тысяч незахороненных участников Великой Отечественной войны, устанавливаются личности до одной тысячи солдат. Об этом в ходе видеомоста Москва – Минск заявил директор департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, передает ТАСС.

«Объединив усилия 40 тысяч поисковиков-общественников, мы получаем очень значительные результаты. Ежегодно поднимаются останки до 20 тысяч незахороненных воинов, определяются до одной тысячи фамилий и персональных данных тех, кто был захоронен как неизвестные солдаты и лежали еще по местам боев», – сказал он.

Как стать поисковиком и не подорваться на мине?
Инструкция
Таранов также отметил труд специального 90-го поискового батальона Минобороны России, который проводит наиболее сложные поиски. Кроме того, ведомство под своей эгидой ежегодно проводит около 10 экспедиций, куда поисковики-общественники не имеют возможности добраться своими силами. Это Курильские острова, острова Финского залива и другие территории, куда попасть непросто.

В свою очередь начальник управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Министерства обороны Беларуси, полковник Сергей Воронович сообщил, что поисковики подняли на территории республики в 2022 году останки более 220 жертв войны. Для проведения работ привлекались и поисковики из России.

«Мы привлекаем молодежь для проведения полевых поисковых работ совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном ВС Беларуси. Если брать 2022 год, то мы отработали с 10 общественными поисковыми объединениями Республики Беларусь и восемью региональными общественными объединениями Российской Федерации. Из Российской Федерации приняли участие более 150 молодых людей. Поднято более 220 останков», – сказал он.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом в ходе видеомоста Москва – Минск заявил директор департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: сильный ветер в Беларуси, туман и гололедица в Армении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2023
Mir24.TV Belarus
31.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика