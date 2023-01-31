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Минобороны России: Ежегодно поисковики находят до 20 тысяч незахороненных воинов Великой Отечественной
31.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поисковики ежегодно обнаруживают до 20 тысяч незахороненных участников Великой Отечественной войны, устанавливаются личности до одной тысячи солдат. Об этом в ходе видеомоста Москва – Минск заявил директор департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, передает
«Объединив усилия 40 тысяч поисковиков-общественников, мы получаем очень значительные результаты. Ежегодно поднимаются останки до 20 тысяч незахороненных воинов, определяются до одной тысячи фамилий и персональных данных тех, кто был захоронен как неизвестные солдаты и лежали еще по местам боев», – сказал он.
В свою очередь начальник управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Министерства обороны Беларуси, полковник Сергей Воронович сообщил, что поисковики подняли на территории республики в 2022 году останки более 220 жертв войны. Для проведения работ привлекались и поисковики из России.
«Мы привлекаем молодежь для проведения полевых поисковых работ совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном ВС Беларуси. Если брать 2022 год, то мы отработали с 10 общественными поисковыми объединениями Республики Беларусь и восемью региональными общественными объединениями Российской Федерации. Из Российской Федерации приняли участие более 150 молодых людей. Поднято более 220 останков», – сказал он.
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Минобороны России: Ежегодно поисковики находят до 20 тысяч незахороненных воинов Великой Отечественной
Об этом в ходе видеомоста Москва – Минск заявил директор департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей...
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