Минобороны России: Ежегодно поисковики находят до 20 тысяч незахороненных воинов Великой Отечественной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поисковики ежегодно обнаруживают до 20 тысяч незахороненных участников Великой Отечественной войны, устанавливаются личности до одной тысячи солдат. Об этом в ходе видеомоста Москва – Минск заявил директор департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, передает ТАСС .

«Объединив усилия 40 тысяч поисковиков-общественников, мы получаем очень значительные результаты. Ежегодно поднимаются останки до 20 тысяч незахороненных воинов, определяются до одной тысячи фамилий и персональных данных тех, кто был захоронен как неизвестные солдаты и лежали еще по местам боев», – сказал он.

Как стать поисковиком и не подорваться на мине? Инструкция