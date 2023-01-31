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Постпреды стран СНГ обсудили в Минске планы на 2023 год
31.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и ЕАЭС получили приглашения на экономический форум СНГ в марте. Об этом заявил Генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев. В Минске постоянные полномочные представители стран СНГ обсудили планы на год.
«Основной упор в нашей концепции будет сделан на экологический аспект. Последний год в Кыргызской Республике это очень активно развивается. Вы знаете, мы горная страна, у нас очень много рек, озер, очень сильно развивается экологический туризм. И мы бы хотели, чтобы эти аспекты более явственно были выделены в работе Содружества Независимых Государств», – сказал заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Асеин Исаев.
В октябре в Бишкеке пройдет важный для СНГ саммит – Совет глав государств стран Содружества.
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