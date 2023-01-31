Постпреды стран СНГ обсудили в Минске планы на 2023 год

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и ЕАЭС получили приглашения на экономический форум СНГ в марте. Об этом заявил Генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев. В Минске постоянные полномочные представители стран СНГ обсудили планы на год.



Первое на очереди важное событие – заседание Совета министров иностранных дел. Оно пройдет в апреле в Ташкенте. Сегодня постпреды согласовывали повестку. В проекте 12 вопросов. На заседании также презентовали концепцию новой страны-председателя Содружества . В этом году это Кыргызстан.



«Вопросы следующие: о создании базовой организации по подготовке высококвалифицированных журналистских кадров, утверждение культурной столицы Содружества в 2024 году – подал заявку город Самарканд. Мы приняли решение на заседаниях высших органов о таких программах как «Молодежная столица СНГ» и «Спортивная столица СНГ». Уже поданы заявки», – отметил Сергей Лебедев.

«Основной упор в нашей концепции будет сделан на экологический аспект. Последний год в Кыргызской Республике это очень активно развивается. Вы знаете, мы горная страна, у нас очень много рек, озер, очень сильно развивается экологический туризм. И мы бы хотели, чтобы эти аспекты более явственно были выделены в работе Содружества Независимых Государств», – сказал заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Асеин Исаев.

В октябре в Бишкеке пройдет важный для СНГ саммит – Совет глав государств стран Содружества.