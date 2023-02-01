Премьер-министр Беларуси прибыл в Нижний Новгород с рабочим визитом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл с рабочим визитом в Нижний Новгород. В аэропорту его встречал губернатор региона Глеб Никитин.



В программе визита запланировано посещение судостроительного завода, а также автомобильного производства ГАЗ.

Кроме того, в Нижнем Новгороде Роман Головченко примет участие в бизнес-форуме деловых кругов Беларуси и российского региона.