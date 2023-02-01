ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Премьер-министр Беларуси прибыл в Нижний Новгород с рабочим визитом

01.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл с рабочим визитом в Нижний Новгород. В аэропорту его встречал губернатор региона Глеб Никитин.

В программе визита запланировано посещение судостроительного завода, а также автомобильного производства ГАЗ.

Кроме того, в Нижнем Новгороде Роман Головченко примет участие в бизнес-форуме деловых кругов Беларуси и российского региона.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аэропорту Романа Головченко встречал губернатор региона Глеб Никитин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в Армении резко похолодало, на юге Беларуси ранний приход тепла вызвал паводки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2023
Mir24.TV Belarus
01.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика