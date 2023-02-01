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Премьер-министр Беларуси прибыл в Нижний Новгород с рабочим визитом
01.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл с рабочим визитом в Нижний Новгород. В аэропорту его встречал губернатор региона Глеб Никитин.
Кроме того, в Нижнем Новгороде Роман Головченко примет участие в бизнес-форуме деловых кругов Беларуси и российского региона.
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В аэропорту Романа Головченко встречал губернатор региона Глеб Никитин.
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