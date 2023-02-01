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В регулировании цен — новые изменения. Правительство опять скорректировало постановление №713
02.02.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Совет Министров Беларуси выпустил постановление от 1 февраля 2023 года № 713(2),
Как говорится в сообщение пресс-службы Совета Министров, изменения, внесенные в постановление № 713, касаются «распределения административной нагрузки между государственными органами, при подтверждении экономической целесообразности уточнение подходов при формировании цен, снятие неясностей и разночтений».
Основные корректировки
Уточнены подходы к осуществлению административных процедур
Расширен перечень случаев, не требующих согласования повышения отпускной цены, что позволит субъектам хозяйствования самостоятельно принимать решения по отпускным ценам в случаях:
Уточнена норма в отношении запрета товарообменных операций (бартера), в том числе в части установления изъятий для операций с физическими лицами в отношении отдельных товаров, а также по перечням, определенным облисполкомами и Минским горисполкомом.
Уточнен порядок включения отдельных расходов в цену
Предусмотрена возможность увеличения цен на сумму доставки товаров:
Уточнены подходы к применению курса при формировании отпускных цен импортером в зависимости от условий оплаты за товары
Детализирован перечень указываемой информации в товаросопроводительных документах конкретно для каждого звена товародвижения: производителя, импортера, оптовой и розничной торговли
Уточнена сфера распространения регулирования в отношении:
Также пресс-служба правительства заявила:
— Учитывая особую социальную значимость обеспечения населения широким ассортиментом товаров, доступных для граждан с разным уровнем доходов, состояние потребительского рынка находится на особом контроле. В целях сохранения ценовой стабильности правительство продолжит принимать меры как ценового, так и экономического характера.
Постановление № 713(2) вступает в силу со 2 февраля 2023 года. Текст документа скоро
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Совет Министров Беларуси выпустил постановление от 1 февраля 2023 года № 713(2), сообщается в официальном телеграм-канале правительства. Документ вносит изменения в...
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