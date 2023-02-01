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В регулировании цен — новые изменения. Правительство опять скорректировало постановление №713

02.02.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

В регулировании цен — новые изменения. Правительство опять скорректировало постановление №713

Совет Министров Беларуси выпустил постановление от 1 февраля 2023 года № 713(2), сообщается в официальном телеграм-канале правительства. Документ вносит изменения в постановление № 713, которым в октябре 2022 года была создана система регулирования цен. Цель этих изменений — «завершить работу по обеспечению функционирования полноценной системы регулирования цен». Позже в телеграм-канале правительства были опубликованы основные корректировки. Подробности — в материале «Про бизнес».

Как говорится в сообщение пресс-службы Совета Министров, изменения, внесенные в постановление № 713, касаются «распределения административной нагрузки между государственными органами, при подтверждении экономической целесообразности уточнение подходов при формировании цен, снятие неясностей и разночтений».

Основные корректировки

Уточнены подходы к осуществлению административных процедур

Расширен перечень случаев, не требующих согласования повышения отпускной цены, что позволит субъектам хозяйствования самостоятельно принимать решения по отпускным ценам в случаях:

  • отмены скидок при условии, что применяемая в результате отмены скидки цена не будет превышать ранее согласованную;
  • пересчета цены пропорционально весу (объему) товара.

Уточнена норма в отношении запрета товарообменных операций (бартера), в том числе в части установления изъятий для операций с физическими лицами в отношении отдельных товаров, а также по перечням, определенным облисполкомами и Минским горисполкомом.

Уточнен порядок включения отдельных расходов в цену

Предусмотрена возможность увеличения цен на сумму доставки товаров:

  1. для производителей и импортеров — формирование отпускных цен с учетом или без учета расходов по доставке;
  2. для оптовой и розничной торговли — при доставке товара до розничных объектов, в том числе при поставке из собственного логистического (распределительного) склада;
  3. для дистанционной торговли — при доставке в пункты выдачи или покупателям.

Уточнены подходы к применению курса при формировании отпускных цен импортером в зависимости от условий оплаты за товары

Детализирован перечень указываемой информации в товаросопроводительных документах конкретно для каждого звена товародвижения: производителя, импортера, оптовой и розничной торговли

Уточнена сфера распространения регулирования в отношении:

  • товаров, предназначенных для собственного пользования, производства и (или) потребления юридическими лицами;
  • горячих напитков через торговые автоматы;
  • непродовольственных товаров по индивидуальным заказам физических лиц;
  • при реализации непродовольственных товаров в фирменных магазинах отечественного производителя либо субъекта торговли, получившего право продажи.

Также пресс-служба правительства заявила:

— Учитывая особую социальную значимость обеспечения населения широким ассортиментом товаров, доступных для граждан с разным уровнем доходов, состояние потребительского рынка находится на особом контроле. В целях сохранения ценовой стабильности правительство продолжит принимать меры как ценового, так и экономического характера.

Постановление № 713(2) вступает в силу со 2 февраля 2023 года. Текст документа скоро должен появиться на Национальном правовом интернет-портале.

 
 
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Совет Министров Беларуси выпустил постановление от 1 февраля 2023 года № 713(2), сообщается в официальном телеграм-канале правительства. Документ вносит изменения в...
 
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