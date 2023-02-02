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На границе Беларуси со странами Евросоюза стало меньше очередей из фур
02.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза стабилизировалась, очередей из фур все меньше. Об этом заявили в руководстве национальной таможни, передает «МИР 24».
Заторы исчезли на границе с Латвией и Литвой, проблема остается лишь
Активизировались и нарушители границы. Стало больше попыток ввезти контрабанду и запрещенные вещества. За год изъяли почти 700 килограммов наркотиков. Главным новшеством стали навигационные пломбы, они крепятся на товар и позволяют отследить его движение. Уже опробовано свыше полумиллиона подобных датчиков. Кроме Беларуси, специальные пломбы внедрили Армения и Россия.
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Заторы исчезли на границе с Латвией и Литвой, проблема остается лишь на польском направлении.
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