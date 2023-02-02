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На границе Беларуси со странами Евросоюза стало меньше очередей из фур

02.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза стабилизировалась, очередей из фур все меньше. Об этом заявили в руководстве национальной таможни, передает «МИР 24».

Заторы исчезли на границе с Латвией и Литвой, проблема остается лишь на польском направлении. Сейчас там скопилось порядка двухсот грузовиков, раньше проезда ждали тысячи фур. Как уверяют таможенники, их европейские коллеги намеренно не выполняли ежедневную квоту по пропуску большегрузных машин. Несмотря на это, поток товаров через границу постепенно восстанавливается. В минувшем году таможня заработала больше 200 млрд российских рублей.

«Сырье, комплектующие, стали больше получать из стран, которые не проявили к Республике Беларусь недружественных шагов. То есть произошла переориентация логистики. Точно также и экспортные товары. Если ранее все-таки значительная часть экспорта шла в страны Евросоюза, то сейчас этот экспорт перестроился в третьи страны, страны дальней дуги, Китай», – заявил председатель государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.

Активизировались и нарушители границы. Стало больше попыток ввезти контрабанду и запрещенные вещества. За год изъяли почти 700 килограммов наркотиков. Главным новшеством стали навигационные пломбы, они крепятся на товар и позволяют отследить его движение. Уже опробовано свыше полумиллиона подобных датчиков. Кроме Беларуси, специальные пломбы внедрили Армения и Россия.



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Заторы исчезли на границе с Латвией и Литвой, проблема остается лишь на польском направлении.
 
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