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Лукашенко посетил водопад Виктория в последний день визита в Зимбабве
01.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В последний день государственного визита в Зимбабве Александр Лукашенко оправился на знаменитый водопад Виктория, передает «МИР 24».
Президент Беларуси прибыл в аэропорт «Виктория Фолс» утром. Там его лично встречал коллега Эммерсон Мнангагва, а также местные жители. Белорусского лидера они поприветствовали эмоционально и по-африкански колоритно.
Президент Зимбабве показал Александру Лукашенко визитную карточку страны.
За время визита делегации Беларуси и Зимбабве подписали ряд документов о сотрудничестве в образовании, торговле, налоговой сфере.
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Президент Зимбабве показал коллеге из Беларуси визитную карточку страны. Водопад Виктория лидеры осмотрели с нескольких точек, после чего глава белорусского...
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