ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко посетил водопад Виктория в последний день визита в Зимбабве

01.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В последний день государственного визита в Зимбабве Александр Лукашенко оправился на знаменитый водопад Виктория, передает «МИР 24».

Президент Беларуси прибыл в аэропорт «Виктория Фолс» утром. Там его лично встречал коллега Эммерсон Мнангагва, а также местные жители. Белорусского лидера они поприветствовали эмоционально и по-африкански колоритно.

Президент Зимбабве показал Александру Лукашенко визитную карточку страны. Водопад Виктория лидеры осмотрели с нескольких точек, после чего глава белорусского государства оставил запись в гостевой книге. Он сравнил мощь водного потока с силой народа Зимбабве.

За время визита делегации Беларуси и Зимбабве подписали ряд документов о сотрудничестве в образовании, торговле, налоговой сфере.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Зимбабве показал коллеге из Беларуси визитную карточку страны. Водопад Виктория лидеры осмотрели с нескольких точек, после чего глава белорусского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер-министр Беларуси прибыл в Нижний Новгород с рабочим визитом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2023
Mir24.TV Belarus
01.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика