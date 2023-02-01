Лукашенко посетил водопад Виктория в последний день визита в Зимбабве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В последний день государственного визита в Зимбабве Александр Лукашенко оправился на знаменитый водопад Виктория, передает «МИР 24».

Президент Беларуси прибыл в аэропорт «Виктория Фолс» утром. Там его лично встречал коллега Эммерсон Мнангагва, а также местные жители. Белорусского лидера они поприветствовали эмоционально и по-африкански колоритно.

Президент Зимбабве показал Александру Лукашенко визитную карточку страны. Водопад Виктория лидеры осмотрели с нескольких точек, после чего глава белорусского государства оставил запись в гостевой книге. Он сравнил мощь водного потока с силой народа Зимбабве.

За время визита делегации Беларуси и Зимбабве подписали ряд документов о сотрудничестве в образовании, торговле, налоговой сфере.