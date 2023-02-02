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Головченко в Нижегородской области: какие предприятия посетил премьер-министр Беларуси
02.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский премьер
«Вот она пятерка по истории, четверка по географии. По закону Божьему и по остальным – трояки. Инспектор, который пишет о нем (это 1904 год), – «мальчик хороших способностей, но не всегда прилежный». Впрочем, поведение отличное», – рассказал руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов.
Беларусь и Нижегородская область и сегодня в плотном сотрудничестве – ежегодный товарооборот $700 миллионов. Приближаются к «золотому» миллиарду. И это только прямые поставки. Среди важных сфер интересов – электротранспорт. В Нижнем Новгороде уже заработало совместное предприятие по сборке белорусских трамваев. Выпускают и лифты.
Роман Головченко в Нижнем Новгороде впервые, губернатор региона Глеб Никитин в Минске бывает чаще. В мае его принимал Александр Лукашенко. Помимо поставок продуктов питания, коммунальной, сельхозтехники, белорусы, к примеру, готовы принять участие в строительстве жилья, школ, молочно-товарных комплексов под ключ.
Чаще встречаться и плотнее сотрудничать бизнесу поможет прямой авиарейс. Уже в начале марта он свяжет Минск и Нижний Новгород. За деловыми кругами потянутся и туристы.
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Ежегодный товарооборот Беларуси и Нижегородской области составляет $700 миллионов.
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