Головченко в Нижегородской области: какие предприятия посетил премьер-министр Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский премьер Роман Головченко находится в Нижегородской области . Он побывал на крупнейших предприятиях региона. Обсудил тему промышленной кооперации. Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.



Роману Головченко предлагают взять в руки уникальный фолиант XVII века. Сборник стихов Симеона Полоцкого. Но премьер – знаток истории, без перчаток никак. Поэзию белорусского просветителя знал Петр I. А в местной гимназии учился песняр Максим Богданович.

«Вот она пятерка по истории, четверка по географии. По закону Божьему и по остальным – трояки. Инспектор, который пишет о нем (это 1904 год), – «мальчик хороших способностей, но не всегда прилежный». Впрочем, поведение отличное», – рассказал руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов.

Беларусь и Нижегородская область и сегодня в плотном сотрудничестве – ежегодный товарооборот $700 миллионов. Приближаются к «золотому» миллиарду. И это только прямые поставки. Среди важных сфер интересов – электротранспорт. В Нижнем Новгороде уже заработало совместное предприятие по сборке белорусских трамваев. Выпускают и лифты.

«Экспорт и импорт имеют равные доли. Внешняя торговля – сбалансированная. Она базируется на инвестиционных и промежуточных товарах. Это тоже характеризует качественные показатели нашей взаимной торговли. В принципе сотрудничество между Беларусью и Нижегородской областью органично, потому что у нас схожая промышленная структура, схожая макроэкономические показатели», – сообщил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Роман Головченко в Нижнем Новгороде впервые, губернатор региона Глеб Никитин в Минске бывает чаще. В мае его принимал Александр Лукашенко. Помимо поставок продуктов питания, коммунальной, сельхозтехники, белорусы, к примеру, готовы принять участие в строительстве жилья, школ, молочно-товарных комплексов под ключ.



«Как всегда, я говорю, нам просто надо немного времени, потому что развернуть такую махину не так просто. Потому что отраслей много –промышленность, сельское хозяйство, другие сферы. Огромна», – заявил тогда президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.



Роману Головченко показали новую линейку автомобилей ГАЗ . Микроавтобусы для перевозки пассажиров, современную карету скорой помощи. Посетили и судостроительное предприятие. У Беларуси нет выхода к морю, зато есть оборудование, которое поможет строить корабли.

«Белорусские станкостроительные предприятия обладают необходимыми заделами для выпуска широкой номенклатуры станочного металлообрабатывающего оборудования: токарное, фрезерное, шлифовальное, зубофрезерное и так далее. Мы сейчас осваиваем в производстве и уже готовы образцы многофункциональных обрабатывающих центров на уровне лучших иностранных производителей», – отметил Головченко.

Чаще встречаться и плотнее сотрудничать бизнесу поможет прямой авиарейс. Уже в начале марта он свяжет Минск и Нижний Новгород. За деловыми кругами потянутся и туристы.