«Не стоит превращать себя в приказчика обувной лавки». 6 опасных иллюзий владельца бизнеса, которые приводят к банкротству

Источник материала: ProBusiness

У каждого владельца и руководителя есть правила и принципы, которые позволяют растить оборот, увеличивать прибыль и масштабировать бизнес. Но есть ограничивающие иллюзии, которые тянут на дно. Консультант по управлению Александр Высоцкий рассказал «Про бизнес», как их распознать и преодолеть.

Александр Высоцкий

Основатель консалтинговой компании Visotsky Consulting, консультант по управлению

Иллюзия № 1: маленький и уютный бизнес — это прекрасно

— Некоторые предприниматели считают: небольшой, но прочный бизнес — то, что нужно. Хватает на квартиру, машину, обеспечение семьи — и отлично. Но из-за таких мыслей они попадают в ловушку. Ведь малый бизнес — бесконечная головная боль.

В маленькой компании всегда недостаток сотрудников, неразбериха в функциях, проблемы с наймом и сложности в управлении. Нужно понять: маленький бизнес получится всегда. Когда вы начинаете все с нуля, в любом случае пройдете через эту фазу. Именно как один из этапов развития это и нужно воспринимать. Классно зарабатывать, чувствовать себя в жизни уверенно можно только тогда, когда у вас большой бизнес.

Иллюзия № 2: невозможно запустить бизнес без партнера

Иногда будущим предпринимателям кажется, что без партнера не обойтись. Причем не столько для распределения зон ответственности, сколько для моральной поддержки. При этом они не могут точно ответить, кто какие функции будет закрывать.

Мысли о партнерстве возникают потому, что мы боимся сделать первый шаг. Всегда страшно давать старт новому проекту, а первому в жизни бизнесу тем более. Но партнер не поможет преодолеть страх, для этого нужно просто делать правильные шаги по построению бизнеса.

Настоящие партнеры появляются, когда вы уже приобрели опыт. В таком случае можно подойти к поиску осознанно. А партнер с нуля — всегда кот в мешке. Страхи и неуверенность есть у каждого из нас, преодолеть их помогут семья, друзья, близкие. Но это не должна быть функция партнера по бизнесу.

Иллюзия № 3: нужно найти партнера, который все время будет пахать сам

Вы понимаете, что слабы в маркетинге и для скачка в этой области нужен партнер. И ищете того, кто будет пахать в этой области всю жизнь, все делать руками.

Иногда я задаю вопрос тем, кто хочет предложить свою экспертность: «А сколько лет ты собираешься делать эту работу сам?» И многие из опрошенных искренне хотят постоянно работать в качестве эксперта. Они думают, что это показатель надежности. На самом деле, ценен тот партнер, который выстроит область, наймет людей и быстро делегирует им оперативную работу. Это действительно ценно, потому что способствует росту бизнеса, а не сдерживает его.



Фото: proprikol.ru

Иллюзия № 4: не надо быстро нанимать новых людей

Часть предпринимателей считает, что с наймом не нужно торопиться — ведь это большие траты. Легче и дешевле делать всю работу самим, имеющимися ресурсами. Но, руководствуясь такой логикой, невозможно делать бизнес. Он как раз и заключается в том, что предприниматель находит крутую команду, платит зарплату и бонусы, получает результаты, которые позволяют развиваться быстрее.

Эта иллюзия убивает бизнес, превращая потенциального предпринимателя в приказчика собственной обувной лавки.

Иллюзия № 5: нужно брать пример с великих бизнесменов

Чтение статей об историях успеха и просмотр выступлений состоявшихся предпринимателей — то, что вдохновляет. Но представители малого и среднего бизнеса, пытаясь скопировать владельца корпорации, попадают в ловушку.

Многие пытаются подражать Стиву Джобсу эпохи расцвета Apple. Но гораздо логичнее владельцу малого бизнеса узнать, как действовали Стив Джобс и Стив Возняк, сидя в гараже и реализовывая первые проекты. Когда они пахали, пытались заключить первые контракты, брали деньги у инвесторов под весьма туманные гарантии. С такого Стива Джобса нужно брать пример на старте, чтобы достичь похожих результатов.

Иллюзия № 6: чтобы сделать успешный бизнес, нужно быть новатором

Многие начинающие предприниматели хотят быть новаторами и заново изобрести велосипед. Но по итогу их изделие с восемью колесами и тремя рулями оказывается никому не нужным.

Бизнес — это не про изобретение нового. А про использование успешных практик и предоставление людям того, что они хотят, за что готовы платить деньги. Конечно, продукт нужно постоянно совершенствовать, но на старте не стоит мудрить.

Нельзя сразу выйти на уровень совершенства: на то, чтобы доработать продукт, потребуются ресурсы — деньги, время, сотрудники. Для этого нужно, чтобы бизнес зарабатывал. Поэтому стартовать нужно с того, что работает, быстро получать результаты и смотреть, как это можно докрутить.