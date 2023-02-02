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Ежемесячно 1000 SMS новым пользователям «Smart-рассылки» от А1
02.02.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
А1 предлагает специальный бонус своим клиентам, подключившим услугу
Воспользоваться предложением могут только новые пользователи единой и защищенной
С помощью услуги
Подробнее с правилами акции можно ознакомиться по
Пользуйтесь бонусами от А1 с выгодой для себя!
Подробности –через онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150.
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А1 предлагает специальный бонус своим клиентам, подключившим услугу «Smart-рассылка»: до 31 мая 2023 года каждый месяц всем новым пользователям будут начисляться по 1000...
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