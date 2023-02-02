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Погода в СНГ: в Кыргызстан пришла оттепель, в Таджикистане перекрыли трассу из-за схода лавин

02.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Трасса Душанбе – Чанак в Таджикистане остается закрытой. На одном из участков сошли несколько лавин, дорогу расчищают спецтехника и спасатели. О том, какая погода в других странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Алматы не февральская погода – дождь, слякоть и до плюс 10. Ближе к вечеру на дорогах будет скользко. Все это проделки южного циклона.

Аномальное тепло, сильный дождь и быстрое таяние снега спровоцировали паводок в Туркестанской области. Топит три района: Байдибекский, Ордабасинский и Сауранский. На этих кадрах село Абай – мощные потоки несутся по улицам, большая вода зашла во дворы и дома. В МЧС сообщили, что на место ЧП отправили десятки спецмашин. Свыше полусотни спасателей откачивают воду.

Кыргызстан

В Бишкеке теплеет, днем до плюс восьми. Чтобы жители не путали оттепель с весной, зима подбросит снега.

Осадки и на севере страны, в Чуйской области. Там, несмотря на легкий минус, в лесу появились вешенки. Эти грибы растут в период оттепели. Правда, собрать их не так-то просто – промерзают насквозь.

При помощи ножа и камня авторы видео за пару часов смогли собрать несколько килограммов грибов.

Беларусь

В Беларуси – снег и гололедица. Температура воздуха от минус одного до плюс четырех градусов. Местами осадки и налипание мокрого снега.

Непостоянная погода – не повод отменять путешествия. Для любителей туризма в стране стартовал конкурс. Подать заявку может любой желающий. Условия простые – путешествовать по стране и публиковать снимки интересных мест в соцсетях с хэштегом #познайБеларусь. Победителя определят в конце года. Чем больше отметок, тем больше шансов стать главным народным туристом.



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О том, какая погода в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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