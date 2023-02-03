|
Президенты Беларуси и ОАЭ провели встречу в Абу-Даби
03.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ОАЭ встретился с президентом этой страны.
Александра Лукашенко шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян приветствовал в своей резиденции – Дворце Аль-Шати. Как сообщила пресс-служба президента Беларуси, он находится в ближневосточной стране по приглашению ее руководства. Беседа лидеров прошла на открытом воздухе.
Свой визит в Абу-Даби Александр Лукашенко анонсировал во время открытия выставки научных достижений и призвал разработчиков сотрудничать с этой страной в области высоких технологий. Также Объединенные Арабские Эмираты – один из крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. Сейчас в Минске реализуется масштабный проект – многофункциональный комплекс «Северный берег».
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Лукашенко шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян приветствовал в своей резиденции – Дворце Аль-Шати.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)