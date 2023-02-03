Президенты Беларуси и ОАЭ провели встречу в Абу-Даби

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ОАЭ встретился с президентом этой страны.

Александра Лукашенко шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян приветствовал в своей резиденции – Дворце Аль-Шати. Как сообщила пресс-служба президента Беларуси, он находится в ближневосточной стране по приглашению ее руководства. Беседа лидеров прошла на открытом воздухе.

Свой визит в Абу-Даби Александр Лукашенко анонсировал во время открытия выставки научных достижений и призвал разработчиков сотрудничать с этой страной в области высоких технологий. Также Объединенные Арабские Эмираты – один из крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. Сейчас в Минске реализуется масштабный проект – многофункциональный комплекс «Северный берег».