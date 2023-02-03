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Президенты Беларуси и ОАЭ провели встречу в Абу-Даби

03.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ОАЭ встретился с президентом этой страны.

Александра Лукашенко шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян приветствовал в своей резиденции – Дворце Аль-Шати. Как сообщила пресс-служба президента Беларуси, он находится в ближневосточной стране по приглашению ее руководства. Беседа лидеров прошла на открытом воздухе.

Свой визит в Абу-Даби Александр Лукашенко анонсировал во время открытия выставки научных достижений и призвал разработчиков сотрудничать с этой страной в области высоких технологий. Также Объединенные Арабские Эмираты – один из крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. Сейчас в Минске реализуется масштабный проект – многофункциональный комплекс «Северный берег».

Ранее белорусский лидер посетил Зимбабве с официальным визитом.



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Теги: Минск
 
 
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Александра Лукашенко шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян приветствовал в своей резиденции – Дворце Аль-Шати.
 
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