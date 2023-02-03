Время принятия союзных программ сократится в разы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Время принятия союзных программ планируют сократить в разы. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, передает телеканал «МИР 24».

Теперь на подготовку проекта выделят не больше года, ранее доходило до трех-четырех лет. Определили и финансовый лимит. На первом этапе затраты на реализацию программы не превысят 500 миллионов российских рублей.

«У нас продолжающиеся программы года ушедшего, это четыре программы. С учетом беспрецедентного давления на Беларусь и Россию с известных сторон и стран мы видим четыре новые программы, которые будут вводиться в этом году. Три из них посвящены вопросам пограничной безопасности и развитию инфраструктуры региональной группировки Союзного государства», – заявил генеральный секретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев.

Так же в этом году на треть увеличится количество мероприятий культурной, образовательной и гражданско-патриотической направленности . Финансироваться будут они из бюджета Союзного государства.

На сегодняшний день реализовано уже 68 союзных программ. План работы составлен до 2027 года. Кроме того, между Беларусью и Россией работают и 28 союзных программ по экономической интеграции.