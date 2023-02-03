Цена российского газа для Беларуси сохранится на уровне 2022 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Цена российского газа для Беларуси в 2023 году согласована на уровне прошлого года, заявил глава Министерства энергетики Николай Шульгинов, сообщает «Интерфакс» .

В 2022-м Минск платил за российское топливо 128,5 доллара за одну тысячу кубометров. С апреля республика оплачивает поставки газа из России в установленном порядке в рублях.