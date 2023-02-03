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Цена российского газа для Беларуси сохранится на уровне 2022 года

03.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Цена российского газа для Беларуси в 2023 году согласована на уровне прошлого года, заявил глава Министерства энергетики Николай Шульгинов, сообщает «Интерфакс».

В 2022-м Минск платил за российское топливо 128,5 доллара за одну тысячу кубометров. С апреля республика оплачивает поставки газа из России в установленном порядке в рублях.

В декабре премьер-министр Беларуси Роман Головченко говорил, что цена на российский газ для страны впервые будет зафиксирована на трехлетний период.



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Теги: Минск
 
 
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В 2022-м Минск платил за российское топливо 128,5 доллара за одну тысячу кубометров.
 
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