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Цена российского газа для Беларуси сохранится на уровне 2022 года
03.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Цена российского газа для Беларуси в 2023 году согласована на уровне прошлого года, заявил глава Министерства энергетики Николай Шульгинов, сообщает
В 2022-м Минск платил за российское топливо 128,5 доллара за одну тысячу кубометров. С апреля республика оплачивает поставки газа из России в установленном порядке в рублях.
В декабре премьер-министр Беларуси Роман Головченко говорил, что цена на российский газ для страны
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В 2022-м Минск платил за российское топливо 128,5 доллара за одну тысячу кубометров.
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