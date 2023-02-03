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Суворовцам и курсантам в Минске рассказали о событиях в Сталинграде

03.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сталинградскую битву вспоминали и в Минске. На встречу пригласили старшеклассников, суворовцев, курсантов Военной академии и будущих пограничников, передает телеканал «МИР 24».

Им рассказали о тяготах советских людей в годы Великой Отечественной войны. Но не сухими текстами учебников, а наглядно с помощью фрагментов фильмов «Они сражались за родину» и «Красный снег». Организаторы уверены: сейчас особенно важно прочувствовать ту непростую эпоху и знать правду.

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«Много фактов перевернуто, искажено. А эти фильмы советские, они как раз показывают всю правду о Великой Отечественной войне. Вы все прекрасно помните, что на съемках фильма «Они сражались за Родину» сердце нашего народного артиста Василия Шукшина не выдержало, и он ушел из жизни во время съемок этих фильмов. А накануне съемок он сказал, что я думал, что я знаю все о Великой Отечественной войне, но, когда снимался в этом фильме, сказал, что я ничего не знаю. Поэтому тема очень глубокая, и не лишним будет еще раз ее повторить и напомнить», – сказал руководитель Дома Москвы в Минске Олег Черноус.

Участникам встречи представили также ряд экспонатов столичного Музея истории Великой Отечественной.



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Теги: Минск
 
 
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Им показали фрагменты советских фильмов «Они сражались за Родину» и «Красный снег».
 
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