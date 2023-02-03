Суворовцам и курсантам в Минске рассказали о событиях в Сталинграде

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сталинградскую битву вспоминали и в Минске. На встречу пригласили старшеклассников, суворовцев, курсантов Военной академии и будущих пограничников, передает телеканал «МИР 24».

Им рассказали о тяготах советских людей в годы Великой Отечественной войны. Но не сухими текстами учебников, а наглядно с помощью фрагментов фильмов «Они сражались за родину» и «Красный снег». Организаторы уверены: сейчас особенно важно прочувствовать ту непростую эпоху и знать правду.