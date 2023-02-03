|
Суворовцам и курсантам в Минске рассказали о событиях в Сталинграде
03.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сталинградскую битву вспоминали и в Минске. На встречу пригласили старшеклассников, суворовцев, курсантов Военной академии и будущих пограничников, передает телеканал «МИР 24».
Им рассказали о тяготах советских людей в годы Великой Отечественной войны. Но не сухими текстами учебников, а наглядно с помощью фрагментов фильмов
Участникам встречи представили также ряд экспонатов столичного Музея истории Великой Отечественной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Им показали фрагменты советских фильмов «Они сражались за Родину» и «Красный снег».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)