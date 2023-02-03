Дополнительные поезда запустят к длинным выходным февраля между Россией и Беларусью

Кроме того, на 22 февраля назначен дополнительный состав по маршруту Москва-Брест. В обратном направлении он отправится 24 февраля. Также 25 и 26 февраля к поезду, курсирующему между Москвой и Брестом, будут присоединены вагоны, везущие пассажиров в Витебск.

В этот период через белорусскую территорию будут курсировать и дополнительные составы между Санкт-Петербургом и Смоленском, на территории республики они делают остановки в Городке, Витебске и Лиозно.