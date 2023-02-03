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Дополнительные поезда запустят к длинным выходным февраля между Россией и Беларусью

03.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Между Россией и Беларусью в конце февраля будут запущены дополнительные поезда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белорусскую железную дорогу.

Отмечается, что РЖД и белорусская компания ожидают рост спроса на билеты в период длинных выходных с 21 по 26 февраля. Было принято решение 21 и 25 февраля пустить дополнительный поезд из Минска в Санкт-Петербург, который на следующий день привезет пассажиров обратно.

Кроме того, на 22 февраля назначен дополнительный состав по маршруту Москва-Брест. В обратном направлении он отправится 24 февраля. Также 25 и 26 февраля к поезду, курсирующему между Москвой и Брестом, будут присоединены вагоны, везущие пассажиров в Витебск.

В этот период через белорусскую территорию будут курсировать и дополнительные составы между Санкт-Петербургом и Смоленском, на территории республики они делают остановки в Городке, Витебске и Лиозно.

Ранее сообщалось, что железнодорожный перевозчик Eurostar снизил продажи билетов на поезда через Ла-Манш из-за задержек при проверке паспортов пассажиров в рамках новых правил после Brexit. Направляющимся в страны ЕС британцам необходимо получить в паспорт штамп о пересечении границы, в результате время проверки документов увеличилось примерно на треть.



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Теги: Брест, Витебск
 
 
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