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Дополнительные поезда запустят к длинным выходным февраля между Россией и Беларусью
03.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Между Россией и Беларусью в конце февраля будут запущены дополнительные поезда, сообщает
Кроме того, на 22 февраля назначен дополнительный состав по маршруту Москва-Брест. В обратном направлении он отправится 24 февраля. Также 25 и 26 февраля к поезду, курсирующему между Москвой и Брестом, будут присоединены вагоны, везущие пассажиров в Витебск.
В этот период через белорусскую территорию будут курсировать и дополнительные составы между Санкт-Петербургом и Смоленском, на территории республики они делают остановки в Городке, Витебске и Лиозно.
Ранее сообщалось, что железнодорожный перевозчик Eurostar снизил продажи билетов на поезда через Ла-Манш из-за
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Рост спроса на билеты ожидается в период 21 – 26 февраля.
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