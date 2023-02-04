В Беларуси открылись лесные столовые: за зиму звери съедят больше 42 тонн корма

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси открылись лесные столовые. В меню тонны овощей, фрукты и сено. Так белорусские лесники помогают животным перезимовать, в холодное время им трудно найти корм. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева посмотрела, как организованы кафе для косуль, лосей и других зверей.

За день егерю Ивану Сидляревичу нужно объехать не меньше шести делянок. На полянах его ждут олени, косули и лоси. Для них полная кормушка – это вопрос выживания. Самостоятельно добывать корм зимой животным непросто. Трава укрыта снегом, а свежие листья на ветках деревьев появятся только весной.

«Зимой животное не может достать корм. Снег лежит, морозы. Кормов не хватает. Животным тоже надо помогать. Мы их подкармливаем», – сказал Иван Сидляревич.

Приучают к угощению с осени. Чтобы зверь знал, где его зимний запас. В рацион, кроме привычных кормов, добавляют соль. Особое внимание к пропитанию в суровую погоду, но и в потепление кормить не перестают. Для помощи лесным обитателям заготовили больше 42 тонн корма.