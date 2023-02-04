ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси открылись лесные столовые: за зиму звери съедят больше 42 тонн корма

04.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси открылись лесные столовые. В меню тонны овощей, фрукты и сено. Так белорусские лесники помогают животным перезимовать, в холодное время им трудно найти корм. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева посмотрела, как организованы кафе для косуль, лосей и других зверей.

За день егерю Ивану Сидляревичу нужно объехать не меньше шести делянок. На полянах его ждут олени, косули и лоси. Для них полная кормушка – это вопрос выживания. Самостоятельно добывать корм зимой животным непросто. Трава укрыта снегом, а свежие листья на ветках деревьев появятся только весной.

«Зимой животное не может достать корм. Снег лежит, морозы. Кормов не хватает. Животным тоже надо помогать. Мы их подкармливаем», – сказал Иван Сидляревич.

Приучают к угощению с осени. Чтобы зверь знал, где его зимний запас. В рацион, кроме привычных кормов, добавляют соль. Особое внимание к пропитанию в суровую погоду, но и в потепление кормить не перестают. Для помощи лесным обитателям заготовили больше 42 тонн корма.

В зимнее время животные особенно нуждаются в витаминах. Поэтому в рацион входят не только сено и зерно, но и яблоки, свекла и морковь. Егеря стараются добавлять лакомство как можно чаще.

Увидеть животное днем большая редкость. Время трапезы у них начинается после захода солнца. Так меньше шансов встретить человека, а значит меньше опасности.

«Если наблюдать со смотровой вышки за животными, на подкормочную площадку может прийти за вечер до 14-15 голов косули и до 10 голов оленя. Лось – животное осторожное. Они могут выходить как в сумерках, так и на рассвете», – пояснил инженер по охотничьему хозяйству Александр Борисевич.

Сейчас на 48 тысячах гектаров обитает больше полутысячи косуль, 130 оленей и 80 лосей. И популяция дикого зверя постоянно растет. Только число оленей за два года увеличилась вдвое.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В меню тонны овощей, фрукты и сено. Так белорусские лесники помогают животным перезимовать, в холодное время им трудно найти корм.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси представили новые машины для сельского хозяйства, лесных и дорожных работ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2023
Mir24.TV Belarus
04.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика