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В Беларуси открылись лесные столовые: за зиму звери съедят больше 42 тонн корма
04.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси открылись лесные столовые. В меню тонны овощей, фрукты и сено. Так белорусские лесники помогают
За день егерю Ивану Сидляревичу нужно объехать не меньше шести делянок. На полянах его ждут олени, косули и лоси. Для них полная кормушка – это вопрос выживания. Самостоятельно добывать корм зимой животным непросто. Трава укрыта снегом, а свежие листья на ветках деревьев появятся только весной.
«Зимой животное не может достать корм. Снег лежит, морозы. Кормов не хватает. Животным тоже надо помогать. Мы их подкармливаем», – сказал Иван Сидляревич.
Приучают к угощению с осени. Чтобы зверь знал, где его зимний запас. В рацион, кроме привычных кормов, добавляют соль. Особое внимание к пропитанию в суровую погоду, но и в потепление кормить не перестают. Для помощи лесным обитателям заготовили больше 42 тонн корма.
Увидеть животное днем большая редкость. Время трапезы у них начинается после захода солнца. Так меньше шансов встретить человека, а значит меньше опасности.
«Если наблюдать со смотровой вышки за животными, на подкормочную площадку может прийти за вечер до 14-15 голов косули и до 10 голов оленя. Лось – животное осторожное. Они могут выходить как в сумерках, так и на рассвете», – пояснил инженер по охотничьему хозяйству Александр Борисевич.
Сейчас на 48 тысячах гектаров обитает больше полутысячи косуль, 130 оленей и 80 лосей. И популяция дикого зверя постоянно растет. Только число оленей за два года увеличилась вдвое.
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В меню тонны овощей, фрукты и сено. Так белорусские лесники помогают животным перезимовать, в холодное время им трудно найти корм.
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